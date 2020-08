Dačič: Ne udvaram se Vučiću, nismo samo politički partneri već ga smatram i prijateljem

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je danas da sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nije pričao o imenima za novu vladu i da se njihov odnos ne zasniva na brojkama već na istim strateškim ciljevima.

„Ovo nije emicionalno pitanje već političko – imamo li strateških interesa da dalje zajedno radimo, da li je to u interesu Srbije i ja mislim da sve što smo uradili jeste u interesu Srbije. A naravno može se doneti i drugačija odluka“, rekao je Dačić za TV Hepi.

Komentarišući što je više puta pomenuo Vučića u emisiji, on je rekao da to ne čini da bi mu se „udvarao“, dodajući da ga smatra „prijateljem a ne samo političkim partnerom“.

On je naveo i da odnos SPS i Vučina nikad nije zasnovan na brojkama (mestima u vladi) jer je to samo „tehničko“ pitanje, već su važni ciljevi“. „Kad je neko na mestu Vučića, on mora da razmišlja o putu kojim ide Srbija, šta je čeka politički, ekonomski, kakvu ujdrumu opozicija sprema za predsedničke izbore“, rekao je Dačić.

On je rekao i da u svakoj partiji, pa je tako i u SPS, Srpskoj naprednoj stranci, Jedinstvenoj Srbiji, medjutim, „imate ljude koji ne mogu da gledaju dalje od mesec dana unapred“.

(Beta)

