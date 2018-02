Dačić: S Hrvatskom najbolji odnosi, ali ne po cenu da oprostimo ili zaboravimo genocid

Srbija s Hrvatskom može da razvija najbolje odnose, „ali ne po cenu da im oprostimo i zaboravimo genocid“, izjavio je danas ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić.

„To nije mržnja prema hrvatskom narodu. To nije upereno protiv Hrvatske, već je upereno protiv zločina i zločinaca i onih koji opravdavaju te zločine i relativizuju ih, rehabilituju ih i imema ulica nazivaju po njima“, kazao je Dačić na predizbornom skupu koalicije „Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije – Dragan Marković Palma Jedinstvena Srbija“ za predstojeće gradske izbore u Beogradu.

On je kazao da Hrvatska „mora da razmisli o distanciranju“ od Nezavisne Države Hrvatske (NDH).

„Srbija se ne meša u unutrašnje stvari Hrvtaske, mi želimo dobre odnose sa njima, ali nema više simetrije krivice, kao što je bilo posle Drugog svetskog rata“, kazao je Dačić.

On je rekaoda se u Hrvatskoj „govori svaki dan o velikosrpskoj agresiji“, a kada neko spomene genocid nad Srbima, o tome se onda govori kao o lažima.

„Ako neki misli da će Srbija na to da pristane i ako neko misli da predsednik Aleksandar Vučić ide u Hrvatsku da bi to prihvatio, ne poznaje ni Srbiju ni Vučića, ni mene, ni bilo koga drugoga. Mi nikada nećemo odustati od onoga što je u interesu našeg naroda“, naglasio je Dačić.

Dačić je ponovio da bi Hrvatska trebalo da se medju prvima pokloni žrtvama genocida u Jasenovcu umesto što traži izvinjenje i šalje protestne note.

„Zaklano je više stotina hiljada Srba u NDH i ne postoji nijedan razlog da mi to u Srbiji zaboravimo. Mi možemo da oprostimo, ali ne možemo da zaboravimo, a naročito nećemo da ćutimo kad neko to poriče i kada govori da su to laži“, rekao je Dačić, dodavši da o svemu postoje dokumenta, imena žrtava.

Ocenio je da je negiranje žrtava u NDH od strane Hrvatske, isto kao kada bi Nemačka ili Poljska poricale da su nacistički logori bili na njihovoj teritoriji.

„Ne želim da se svadjam ni sa kim, ali ne dozvoljavam da iko pljuje i ponižava naše žrtve“, rekao je Dačić.

Govoreći o nedavnoj izložbi „Jasenovac-pravo na nezaborav“ u sedištu UN u Njujorku, posle čega je Hrvatska protestovala, rekao je da je izložba priredjena „zbog obaveze prema ljudima koji su izgubili živote u tom genocidu“.

„Jasenovac i drugi koncentracioni logori u toj fašističkoj, marionetskoj tvorevini (NDH) su bili jedini koji nisu bili u tom sistemu, njima nisu rukovodili nacisti, nego hrvatske ustaše. Nisu ubijali ljude u gasnim komorama, nego lično takmičeći se ko će više da zakolje Srba ubijajući decu pred roditeljima“, rekao je Dačić.

Dodao je da su posetioci u UN mogli da vide i „specijalni nož koji je izmišljen da bi se klali Srbi i zvao se srbosek“.

„I danas posle svega, umesto da Hrvatska ćuti, da se pokloni žrtvama genocida, oni šalju protestne note. Treba da im se izvinjavamo zato što su poklali naš narod! To se nikada neće desiti“, kazao je ministar inostranih poslova Srbije.

(Beta)