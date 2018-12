Dačić socijalistima: Birajte me za predsednika ako mislite da vam trebam

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić pozvao je danas članove svoje stranke da ga na Kongresu SPS 22. decembra izaberu za predsednika stranke ukoliko misle da im treba, a ne – kako je reako – „da bi ostvario svoje ambicije“.

On je na konferenciji Gradske organizacije SPS Beograd kazao da kadrovske promene ne bi smele da budu na štetu jedinstva stranke.

„Ja sam ambicije ostvario: od 1990. sam u politici, od 1991. sam član GO SPS, od 1992. sam neprekidno biran za poslanika, predsednik sam partije 12 godina, bio sam premijer, ministar unutrašnjih, a danas spoljnih poslova. Ne treba mene da birate da bih ispunio svoje ambicije, već me birajte ako mislite da vam trebam, a iskreno da vam kažem, iskoristite me bolje“, poručio je Dačić.

On je kazao da je SPS „!stranka duboke tradicije“ s „ideologijom duboko ukorenjenom u istoriji srpskog naroda“.

„Mi smo naslednici komunista, odnosno Socijalsticke radničke partije Jugoslavije osnovane 1919. godine u Beogradu, i zato u aprilu naredne godine treba da obeležimo 100 godina od osnivanja tog pokreta“,kazao je Dačić.

Lider socijalista je kazao da prava mera SPS nije ni šest ni 10 odsto glasova gradjana, već da postiže mnogo bolje rezultate na izborima.

Beogradska organizacija socijalista danas je jednoglasno podržala kandidaturu Dačića za predsednika stranke.

(Beta)