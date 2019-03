Damjanović (SRS): Tužilaštvo je dužno da traži 15 godina zatvora za svakog ko poziva na …

Predsednik beogradskog odbora Srpske radikalne stranke (SRS) Miljan Damjanović ocenio je danas da je tužilaštvo dužno da pokrene postupak i da zatraži maksimalnu kaznu od 15 godina zatvora za svakog ko je u vlasti ali i u opoziciji, a poziva na razgraničenje na Kosovu i Metohiji.

Damjanović je za agenciju Beta rekao da ukoliko se ne promeni Ustav Srbije, svakoga ko priča o razgraničenju čeka zatvorska kazna od tri do 15 godina.

„To ne kažem ja već Ustav i zakoni. Vi možete da promenite Ustav, da izbacite preambulu da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, ali ako Ustavom ne odredite gde su granice Srbije, otvara se Pandorina kutija i onda možete slobodno da predate i Rašku, Vojvodinu, svaku opštinu u Srbiji gde većinu čine pripadnici drugih naroda“, kazao je funkcioner radikala.

Damjanović je ocenio da se moraju povući potpisi sa Briselskih sporazuma jer su ti dokumenti „neustavni“ i dodao da „niko ne sme da prizna nezavisno Kosovo“.

„U Strazburu, u Briselu, na svakom koraku gde god imamo zvanične sastanke, moramo da govorimo da je Republika Srpska Krajina okupirana, da ljudi ne mogu da se vrate na svoju zemlju, da su i dalje izbeglice, da u Crnoj Gori vlada mafijaški režim Mila Djukanovića koji ugnjetava srpski narod. Mi moramo da branimo naš narod u svim srpskim zemljama, tu se mnogo razlikujemo i od SNS-a i od ovih šetača subotara“, naveo je Damjanović.

Komentarišući proteste u Srbiji, on je ocenio da je većina gradjana izašla na ulice jer im je „preko glave da 24 časa dnevno Aleksandar Vučić iskače iz frižidera i da se svi programi prekidaju zbog njegovih vanrednih obraćanja“.

„Obišao sam celu Srbiju prethodnih nedelja i razgovarao sa tim ljudima. Većina njih nema dodirnih tačaka ni sa jednim od ovih pajaca koji im se obraćaju, ni sa Milojkom Pantićem koji iznosi neverovatne stavove ni sa diletantom Sergejem Trifunovićem koji je u politiku ušao iz svoje lične koristi. Ni 5. oktobra nije bio sporan izlazak naroda koji uvek želi promene ali je sporan bio 6. oktobar i ono što se dešavalo nakon toga, a to se dešava i danas jer hoće opet da prevare narod, da narod izadje i omogući onima koji su rasturali Srbiju i jedni drugima nabacivali razne poslove, da opet vladaju“, rekao je Damjanović.

On je optužio predsednika Srbije da „svakodnevno krši Ustav“ i radi ono što nije u njegovoj nadležnosti.

„Funkcija predsednika države je po našem Ustavu administrativna funkcija. Njegov posao je da razrešava i imenuje ambasadore, da nekom dodeli orden za zasluge, da je na čelu vojske. Zna se ko je na čelu države, to je predsednik Vlade Srbije a kod nas to ne postoji, odnosno postoji samo kad treba da i ona poruči da bez Vučića ništa ne možemo da uradimo“, naveo je predsednik beogradskih radikala.

Damjanović je dodao da je Srpska radikalna stranka uvek spremna za izbore ali i upitao šta je razlog za njihovo raspisivanje ako kako je rekao, vlast nije promenila politiku niti ima nešto novo da ponudi biračima.

„Šta će nam novo ponuditi osim da svakog dana slušamo kako su Djilas i Jeremić lopovi i da ih opet niko ne procesuira. Sa druge strane ista situacija, prenose šta Djilas piše na Tviteru, koga to interesuje? Ako sad budemo išli na izbore, treba narod da zna da za deset meseci opet idemo na lokalne izbore. Da li se neko pita koliko se troši na izbore, a tu Vučićevu igrariju plaćaju gradjani Srbije“, rekao je Damjanović.

On je ocenio i da ako vlast ima dobru volju, treba da omogući slobodu medija ne kako je rekao, zato što to EU to zahteva „već zato što je naša obaveza kao političara da se čuje i druga strana“.

„Tako ‘gospodin’ Milovan Drecun, obična ljiga koja je od ‘drugog kosovskog boja’ došla do razgraničenja, godinu dana nije zakazao javnu sednicu Odbora za Kosovo i Metohiju. To traje od kad sam mu uručio zastavu takozvane države Kosovo koju on danas zastupa, kako bi je dostavio Marku Djuriću jer ne brani se Kosovo tako što pokazujete atletske sposobnosti u Sportskom centru 25. maj po snegu“, naveo je Damjanović.

(Beta)