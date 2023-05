Danas četvrti protest pod sloganom Srbija protiv nasilja

Protest građana „Srbija protiv nasilja“, na koji je pozvao deo parlamentarne opozicije posle dva masovna ubistva u kojima je stradalo 18 osoba, a ranjeno 20, biće danas održan ispred Skupštine Srbije četvrti put.

Skup će početi ispred Doma Narodne skupštine u 18 sati, gde je planirano da građani ostave cvet.

Najavljeno je da će protest trajati do 22 sata, i da će građani u povorci ići Bulevarom kralja Aleksandra do Pravnog fakulteta, niz Beogradsku ulicu, zatim levo u Ilije Garašanina i u Takovsku do zgrade Radio televizije Srbije (RTS).

Protestom se traži smenjivanje članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, direktora BIA Aleksandra Vulina, gašenje štampanih medija i oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama Pink i Hepi sa kojih se, prema tvrdnjama organizatora, „širi mržnja, nasilje i strah“, i ukidanje emisija koje promovišu nasilje.

Na ranija dva protesta traženo je i zakazivanje sednice parlamenta na temu bezbednosti, a sednica je započela prošle nedelje.

Zahtevi su pročitani i na početku prethodna tri skupa ispred Doma Narodne skupštine Srbije.

Na prvom protestu, u ponedeljak 8. maja građani su se uputili od Skupštine do Vlade, dok su na iduća dva protesta 12. i 19. maja maja učesnici otišli do mosta Gazela koji je, kao i autoput do NIS-ove pumpe na Novom Beogradu, bio u blokadi nekoliko sati.

Na protest pod sloganom „Srbija protiv nasilja“ pozvale su 5. maja poslaničke grupe Demokratske stranke, Narodne stranke, Zeleno-levog kluba, Moramo – Zajedno i Ujedinjeni, a protest je podržala i grupa Dveri, a naglašeno je da protest nije stranački.

