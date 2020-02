Debata u Skupštini Srbije o Zakonu o bebama

Poslanici Skupštine Srbije su danas u raspravi o zakonu o nestalim bebama ocenili da je tema kradje beba teška i mučna, da razumeju emocije roditelja koji se godinama bore za istinu, s tim što poslanici vladajuće većine od tog zakona očekuju ispravljanje nepravde, dok opozicija traži njegovo povlačenje iz procedure smatrajući da je skandalozan.

Poslanik Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj ocenio je da predloženi Zakon o utvrdjivanju činjenica o statusu novorodjene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Srbiji, neće rešiti probleme roditelja i da se država tome nije ozbiljno posvetila, već samo ispunjava formu i preporuke Saveta Evrope.

Šešelj je rekao da je skandalozan predlog da se isplaćuje do 10 hiljada evra kao pravična naknada roditeljima za čiju decu se ne može utvrditi istina. On to smatra kupovinom ćutanja i odustajanja od traganja za nestalom decom.

„Problem kod ovog režima jeste što misli da sve može da se reši novcem, pa ukoliko isplati novac, neko izadje ispred Ministarstva pravde i kaže da je ova vlast rešila posle 20 ili 30 godina toliko i toliko slučajeva nestalih beba“ rekao je Šešelj.

Podsetio je da je pre 15 godina Skupština osnovala anketni odbor koji je trebalo da ispita slučajeve nestalih beba, ali do konkretnih istraga nikad nije došlo.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potvrdio je da je taj anketni odbor imao slabe rezultate, ali da postoji sumnja da su neki državni organi pre 30 ili 40 godina pravili propuste i da je dokumentacija uništena.

„Šta ćemo da radimo što neko pre 23 godine, pre 15 godina ima propust u rešavanju ovog slučaja, nema dokumentacije? Znači sud mora da utvrdi koja institucija je kriva“, rekao je Stefanović.

Poslanica Saveza vojvodjanskih Madjara, Elvira Kovač, izjavila je da Skupština kasni s donošenjem tog zakona, ali da je dobro što je došao na dnevni red.

Ona je istakla da se krajem prošle godine na javnom slušanju videlo da kod nekih udruženja roditelja postoji konfuzija o tome šta je pravno moguće, jer smatraju da bi ovaj predlog zakona ukinuo krivičnu odgovornost u vezi s kradjom beba, ali su činjenice drugačije: nijedna istraga neće biti obustavljena i ta krivična dela nisu zastarela.

Slavica Živković iz Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS) rekla je da roditelji s kojima je razgovarala podržavaju predlog i smatraju da je u njihovom interesu i da jeste način da se sazna istina.

Dodala je da je svakako „bolji zakon nego bezakonje“, da nijedan nije idealan, ali se može popraviti amandmanima.

Poslanica Stranke moderne Srbije Tatjana Macura zatražila je hitno povlačenje zakona iz procedure jer smatra da je „nepopravljiv“ i da treba pisati novi jer ovaj ne rešava probleme i ne odgovara na ključna pitanja: „Da li je dete umrlo i ako jeste, gde je sahranjeno? Da li je živo, ako jeste gde je? Da li je srećno, da li imam unučiće?“, rekla je ona.

Macura je naglasila da su se na javnom slušanju sva udruženja roditelja saglasila da ne prihvataju ovaj predlog zakona, a da su pojedini roditelji koji su ga podržali „izmanipulisani“.

Ministarka bez portfelja Slavica Djukić Dejanović rekla je da nikuda ne vodi vraćanje na početak, da Vlada neće povući taj zakon, a da će svoj sud o njemu poslanici dati glasanjem.

(Beta)