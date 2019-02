Dekanski saveta Filozofskog fakulteta u Beogradu: Brnabić omalovažava i narušava ugled fakulteta

Dekanski savet Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu saopštio je danas da su mišljenja i stavove koje je premijerka Ana Brnabić iznela u intervjuu televiziji Pink razumeli kao akt omalovažavanja delatnosti i narušavanja ugleda tog fakulteta i svih njegovih zaposlenih koji su javno podržali gradjanske proteste.

Članovi Dekanskog saveta su naveli da je premijerka neprihvatljivo govorila o Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i o nastavnicima i saradnicima Filozofskog fakulteta.

Svim gradjanima Srbije je zajamečeno pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, a članovi akademske zajednice imaju obavezu da javno istupaju i ukazuju na pojave koje ugrožavaju opšte interese društva zasnovanog na vladavini prava i socijalnoj pravdi, navelo je dekanski savet Filozofskog fakulteta.

„Ovaj vid delovanja članova akademske zajednice nije u suprotnosti sa njihovom naučnom i nastavnom delatnošću, već doprinosi očuvanju akademskog integriteta visokog obrazovanja“, navedeno je u saopštenju.

Kao odgovor na tvrdnje premijerke o nezadovoljavajućim materijalno-tehničkim uslovima studiranja na Filozofskom fakultetu, članovi Dekanskog saveta ocenili su da Filozofski fakultet u Beogradu raspolaže svim potrebnim uslovima za uspešnu organizaciju i realizaciju nastave.

„Oslanjajući se na sredstva iz budžeta Republike i sredstva iz drugih izvora, Fakultet posvećeno radi na unapredjivanju kvaliteta nastave, ali i materijalnih i tehničkih uslova za učenje i rad studenata i zaposlenih. Fakultet raspolaže respektabilnom organizacionom i tehničkom infrastrukturom u kojoj funkcioniše deset studijskih grupa, jedanaest biblioteka, jedanaest čitaonica, osam instituta, dvadeset osam istraživačkih centara i sedam laboratorija. Naše prostorije nisu prljave, studije nisu fiktivne, disertacije nisu plagirane i diplome nisu lažne“, naveo je Dekanski savet Filozofskog fakulteta.

Televizija Pink je prenela da je Brnabić kazala da su studenti Filozofskog fakulteta do leta prošle godine imali čučavac i da profesore tog fakulteta to nije interesovalo.

„Da li je to nekog potreslo? Profesore to nije interesovalo, oni su imali normalan toalet. Mene je to interesovalo, Vlada se za to interesovala. Tamo smo pomagali grupi fantastičnih profesora sa FDU, od kojih se većina ne slaže sa nama, ali su i dalje fantastični“, navela je Brnabić.

Dekanski savet je naveo da svaki student Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ima pravo na zaštitu od diskriminacije po bilo kom osnovu.

„Diskreditovanje studenata koji se zapošljavaju ili volonterski angažuju u bilo kojoj organizaciji, pa i u Vladi Srbije, nespojivo je sa sistemom vrednosti i principima na kojima se zasniva nastavno-naučno i društveno delovanje Filozofskog fakulteta u Beogradu i svih njegovih zaposlenih. Iz tog razloga molimo premijerku Anu Brnabić da nas upozna sa relevantnim detaljima kako bismo, u skladu sa gorenavedenim vrednostima, zaštitili pravo našeg studenta na stručno usavršavanje i volontiranje u Vladi Republike Srbije, kao i pravo na slobodu mišljenja i izražavanja“, naveo je Dekanski savet Filozofskog fakulteta.

