Deo opozicionih poslanika upitao šta se desilo sa interpelacijom Malom, koja je pokrenuta u …

Deo opozicionih poslanika Zeleno levog kluba, Demokratske stranke (DS), Narodne stranke, Moramo-Zajedno i Ujedinjenih upitao je danas šta se desilo sa procesom interpelacije, pokrenutom u decembru prošle godine, potpredsedniku Vlade Siniši Malom jer je optužio opoziciju da su strani plaćenici i da rade protiv sopstvene države.

Šef Zeleno levog poslaničkog kluba Radomir Lazović rekao je na konferenciji u Skupštini Srbije da je 95 poslanika potpisalo tu interpelaciju, a da je ona „nestala“.

„Upućena je 15. decembra, bilo je neophodno da je (predsednik parlamenta) Vladimir Orlić, prema Poslovniku, odmah uputi nadležnom odboru, a da nadležni odbor uputi Vladi na izjašnjavanje u roku od 30 dana. Ništa se od toga nije desilo“, rekao je Lazović.

On je izjavio da su poslanici na nedavnom sastanku sa evroparlamentarcima govorili o sličnim problemima, navodeći da se procedure ne poštuju a da propusti jasno govore šta je neophodno da se uradi.

„Pomenuli smo i to da je nestala narodna inicijativa za zabranu iskopavanja litijuma i bora u Srbiji, dakle to nije jedan papir to je 38.000 potpisa građana, to su kutije koje je neko sklonio. Zatim imamo situaciju o kojoj danas pričamo“, rekao je Lazović.

Šef poslaničke grupe DS Zoran Lutovac rekao je da opozicioni poslanici nisu obavešteni da je postupak „krenuo sa mrtve tačke“.

„Apsolutno nismo informisani da je uopšte krenulo sa mrtve tačke sve ovo, nadležni odbor po saznanjima naših poslanika koji učestvuju u ratu tog odbora nisu dobili informaciju da je ovo pitanje pokrenuto, iako nam pedsednik parlamenta neformalno tvrdi kako je sve po redu i sve po Poslovniku“, rekao je Lutovac.

Naveo je da je Orlić po Poslovniku bio dužan da odmah prosledi nadležnom odboru, a nadležni odbor da preuzima dalje korake – što se nije desilo.

On je kazao da poslanici očekuju da se vodi rasprava o postupku Malog i da se Vlada izjasni o tome da li su optužbe Malog stav Vlade.

Dodao je da oni traže i da Mali podnese ostavku, ili da se upti zahtev parlamentu da ga razreši funcije potpredsednika Vlade.

Šefica poslaničke grupe Ujedinjenih Marinika Tepić podsetila je da je, dok traje njihova konfrencija, u toku debata o poštovanju zakona.

„Oni (vlast) ignorišu zakone i procedure za koji primaju plate da ih poštuju“, istakla je Tepić.

Ona je dodala da je reagovanje nakon interpelacije, prema Poslovniku, trebalo da bude odmah.

„Šta se dogodilo i zašto nije stigla do resornog odbora parlamenta“, upitala je i dodala da je resorni odbor sinoć imao sednicu, ali na dnevnom redu nije bilo interpelacije.

(Beta)

