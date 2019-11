Dimitrijević (RIK): Neće se menjati zakon o izboru poslanika, skeniranje zapisnika biračkih …

Predsednik Republičke izborne komisije (RIK) Vladimir Dimitrijević rekao je danas da se Zakon o izboru narodnih poslanika neće promeniti do raspisivanja narednih izbora i da će na njima prvi put biti organizovano skeniranje zapisnika biračkih odbora.

„Praksa svih razvijenih demokratskih društava je da se ne menja zakonodavstvo u izbornoj godini“, rekao je Dimitrijević za Radio-televiziju Srbije (RTS).

On je kazao da je RIK još od 2016. godine imao aktivnu saradnju sa predstavnicima OEBS-a. „Podigli smo jedan nivo medjunarodne saradnje“, rekao je Dimitrijević i dodao da će sada biti omogućeno domaćim i stranim posmatračima praćenje izbora od početka do kraja, odnosno od štampanja izbornog materijala do prebrojavanja glasova.

Dimitrijević je rekao da će svaki birač moći da zahteva od biračkog odbora da proveri da li je glasao na izborima.

„Novina je još da će biti organizovana obuka potencijalnih članova biračkih odbora“, rekao je Dimitrijević i dodao da će nakon okruglih stolova RIK-a, gradjani u dve nedelje nakon toga moći da daju svoje inicijative preko RIK-ove veb – stranice.

Dodao je i da predstavnici opozicionih partija učestvuju sporadično u aktivnostima RIK-a.

Predstojeći izbori koštaće oko milijarde i 180 miliona dinara, što je povećan iznos u odnosu na prethodne, a po oceni Dimitrijevića, iznos je uvećan zbog obuka, ali i zbog toga što će biti održani parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori istovremeno.

(Beta)