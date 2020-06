DJB: Napadnute aktivistinje na štandu za prikupljanje potpisa na Vračaru

Pokret Dosta je bilo (DJB) saopštio je da je nepoznato lice danas napalo njegove aktivistkinje koje su prikupljale potpise gradjana za izbore na Vračaru i da je tom prilikom, oko 11.00 časova, oštećen štand u Njegoševoj ulici ispred zgrade te beogradske opštine.

„Nepoznati muškarac, kome je aktivistkinja DJB prišla i ponudila mu promotivni letak DJB, najpre se na vulgaran način, povišenim tonom obratio devojkama koje su vršile promociju DJB i podelu letaka, upućujući uvrede na račun Saše Radulovića, da bi zatim i odgurnuo aktivistkinju i nogom šutnuo promotivni štand postavljen u Njegoševoj ulici“, naveo je DJB.

Ovaj Pokret će o dogadaju obavestiti nadležnu Policijsku upravu i tražiti hitnu reakciju i zaštitu i „zaštitu za sve aktiviste koji rade na prikupljanju potpisa, naročito imajući u vidu i napad na prostorije DJB u TC Stari Merkator na Novom Beogradu koji se desio pre nekoliko dana“.

Poslanica DJB Branka Stamenković je, na konferenciji za novinare u holu Doma narodne skupštine, govoreći o ovom incidentu, rekla da u narodu postoji „polarizacija veštački indukovana od strane vladajuće većine“, u kojoj se opozicioni predstavnici stalno napadaju, pri čemu se kod vlasti vidi i „doza agresije“.

„Kada se sa tim sretnem na našem štandu u Zemunu, ja to rešavam humorom i uglavnom to nekako amortizujemo i to se završi smehom, ali nije svuda moguće napraviti amortizaciju te agresije, koja nekad prerasta i u fizičku“, rekla je Stamenković, prenoseći svoje iskustvo sa terena prilikom prikupljanja potpisa.

Ona je rekla i da se prikupljanje potpisa dešava u potpuno „nefer uslovima i manipulaciji koju sprovodi vlast“, čiji aktivisti pomažu u prikupljanju potpisa za „irelevante kobajagi opozicione stranke, jer to same ne bi mogle nikad s obzirom da nemaju podršku gradjana“.

Govoreći o manipulacijama, ona je rekla da vlast potpomaže i one „političke opcije sa kojima sutra može da saradjuje u tom vrzinom kolu po principu dodjem ti dodješ mi“, kao i da je mahom reč o onim političkim pokretima kojima je zajedničko da im je glavna politika da Evropska unija nema alternativu.

„Cilj im je Skupština Srbije u kojoj će i vlast i opozicija biti isključivo pro EU orijentisani a da u njoj ne bude ni jedna opcija EU skeptična i koja se zalaže za to da se gradjani Srbije pitaju da li su za to da se ide ka EU ili postoji neka druga alternativa“, rekla je Stramenković.

Kako je naglasila, u takvim neregularnim uslovima DJB je uspela da skupi 10.000 potpisa za republičku listu samo zahvaljujući velikoj podršci gradjana.

„Zahvaljujem se svim gradjanima koji su podržali našu republičku listu i pozivam ih da nam pomognu da prikupimo potpise za pokrajinsku listu i skupštine opština lokalnih zajednica“, navela je Stamenković.

Ona je podsetila da je DJB juče dalo rok od 48 sati ostalim opozicionim strankama koje su „naprasno odustale od bojkota da se vrate nazad, na zajednički bojkot“.

„Još uvek se nadamo da će se cela opozicija vratiti ideji bojkota jer je to jedini način da se preko bojkota izborimo za koliko toliko fer izborne uslove“, rekla je Stamenković.

DJB je, juče saopštio, da rok koji je dao ističe u sredu u podne i da će nakon tog roka objaviti svoju konačnu odluku o izlasku na izbore.

(Beta)

