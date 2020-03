DJB: Predsednik SNS prekršio Ustav, Srbija na korak od dikture

Pokret Dosta je bilo (DJB) saopštio je danas da je lider Srpske napredne stranke (SNS) i predsednik države Aleksandar Vučić prekršio Ustav, suspendovao Skupštinu i proglasio vanredno stanje, što znači da je „Srbija na korak do diktature“.

U saopštenju DJB se navodi da je predsednik SNS-a i Srbije (Aleksandar Vučić) u nedelju oduzeo Skupštini Srbije Ustavom definisanu nadležnost odlučivanja o uvodjenju vanrednog stanja i praktično izveo državni udar, uz otvoreno saučesništvo premijerke i predsednice Skupštine.

„Na epidemije i pandemije se odnosi Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. Neshvatljivo je da predsednik SNS-a, predsednica Narodne Skupštine i predsednica Vlade ne poznaju zakone, ne poštuju Ustav i zloupotrebljavaju svoj položaj, praktično suspendujući najviše zakonodavno telo. Izgleda da je za predsednika SNS-a mnogo važnije pitanje kako odgoditi propale izbore od poštovanja Ustava i zakona“, navodi se u saopštenju.

DJB navodi da član 200. stav 1. Ustava Republike Srbije jasno propisuje da odluku o vanrednom stanju donosi Skupština, dok je predsednik SNS-a i Srbjie “ bez obrazloženja, prećutno … preuzeo ingerencije Skupštine i proglasio da su odluke Vlade, čiji rad Skupština treba da kontroliše, iznad Ustava Srbije.

„Podsećamo javnost da je pre samo deset dana predsednik SNS-a i Srbije raspisao parlamentarne izbore, nakon čega je Narodna skupština nastavila da zaseda i donosi zakone. To je pravdano završavanjem ‘neodložnih poslova’. Uvodjenje vanrednog stanja, izgleda, za predsednika SNS-a i predsednicu Narodne skupštine, ne spada u kategoriju neodložnih poslova“, ocenio je DJB.

DJB navodi da će „narednih 48 sati pokazati da li je namera predsednika SNS-a bila samo da se samopromoviše na RTS-u i on bude taj koji će narodu objaviti da on i niko drugi do on uvodi vanredno stanje ili ima nameru da dugoročno suspenduje Skupštinu i praktično uvede diktaturu koristeći će smešnim izgovorom da je Vlada donela odluku o zabrani okupljanja i da je primeni na Skupštinu i narodne poslanike“.

„U narednih 48 sati ćemo videti da li će predsednica Narodne Skupštine poštovati stav 8. iz člana 200. Ustava i zakazati sednicu Skupštine koja će raspravljati o uvodjenju vanrednog stanja onako kako to zahteva Ustav“, navodi se u saopštenju.

DJB navodi će se boriti protiv kršenja Ustava, suspendovanja Skupštine i praktičnog uvodjenja diktature pod plaštom opasnosti od virusa svim raspoloživim pravnim sredstvima.

