DJB skuplja potpise za izbore, odluka o bojkotu nakon skupljenih potpisa

Predsednik pokreta Dosta je bilo (DJB) Saša Radulović kazao je danas da su krenuli u prikupljanje potpisa za predstojeće parlamentarne izbore, a da će odluku o izlasku na izbore objaviti kada se potpisi sakupe.

Radulović je na konferenciji za medije u holu Narodne skupštine rekao da će „opoziciji dati vremena da se predomisle“ o bojkotu.

Prema njegovim rečima, bojkot predstojećih parlamentarnih izbora izgubio smisao nakon odluke Pokreta slobodnih gradjana da izadje na izbore, kao i pojedinaca iz Saveza za Srbiju.

Radulović je kazao da je DJB i dalje spreman na bojkot ali da „ne pristaju na manje od cele opozicije“.

„Da bi bojkot uspeo mora da bojkotuje cela opozicija. Bojkotom smo trebali da dodjemo do niske izlaznosti, niska izlaznost za sobom povlači nelegitimnu skupštinu, znači skupštinu koju narod može da vidi kao nelegitimnu, i da dovede nakon toga pritiskom na vlast do popravljanja izbornih uslova i do fer i poštenih izbora“, kazao je on.

Radulović je rekao da dok opozicija ne dobije deo glasača vladajuće stranke, promene u Srbiji neće biti.

„Valja nam preživeti i biti tu i sačekati trenutak dok se te stvari ne dese. Namešteni izbori nisu nikakvo rešenje, na njima nije moguće promeniti bilo šta, ali izostanak sa ovih izbora je za prave opozicione političke opcije političko samoubistvo“, naveo je predsednik DJB.

(Beta)