Djilas: Branio sam svoju decu, kaznu neću da platim, spreman sam da idem u zatvor

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Djilas rekao je danas Beti da će se u utorak, 1. septembra, odazvati sudjenju po prijavi Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije da je kršio zabranu kretanja u vreme policijskog časa, ali da neće platiti nikakvu eventualnu novčanu kaznu i da je zbog toga spreman da ide u zatvor.

Djilas kaže da je te večeri, početkom maja ove godine, kada se ispred stana gde žive njegova maloletna deca okupilo stotinak gradjana, branio pravo svoje porodice na „koliko-toliko“ normalan život, i da neće da plaća kaznu zbog nečega što bi svaki otac za svoje dete uradio.

„Svima je poznato da sam na ulicu izašao da bih sprečio da se ponovi maltretiranje moje dece, jer je na 30 metara udaljenosti od njihovog stana, sa koncertnih zvučnika emitovano huligansko skandiranje: „Djilase, Djilase, vrati pare lopove“. Iako sam tri puta to veče zvao policiju, iako sam locirao da se ljudi koji su to radili nalaze u zgradi opštine Varčar, policija nije htela da reaguje“, rekao je predsednik SSP.

On navodi da je zbog ne postupanja policije sledeće veče došao na mesto odakle je skandiranje emitovano kako bi sprečio da se ponovi zastrašivanje njegove dece.

„Na uglu Braničevske i Stojana Protića spontano se okupilo više od sto gradjana sa istim ciljem, da režim odustane od akcije koja je sinhronizovano sprovodjena u više desetina gradova Srbije“, kazao je Djilas.

On je podsetio da je te večeri policija privela nekoliko mirnih ljudi koji su novčano kažnjeni.

„Pre nekoliko nedelja, nekolicina nas koji smo te noći bili na uglu Braničevske i Stojana Protića, dobili smo poziv od suda za prekršaje. Odazvaću se pozivu suda, izneti sve argumente koji jasno pokazuju da je moj postupak bio apsolutno opravdan i nužan. Na ulicu sam izašao da branim pravo svoje porodice na koliko-toliko normalan život“, rekao je Djilas.

Naglasio je da je do mirnog protesta gradjana došlo jer policija nije sprečila „huligane i kriminalce“ da zastrašuju narod.

„Naprotiv, podržali su kriminalce i huligane koje je Srpska napredna stranka angažovala da to rade i koji nikakve posledice nisu imali“, ocenio je predsednik SSP.

Djilas je dodao da već godinama trpi „satanizaciju i teror“ koji, kako je rekao, ostavlja posledice na njegovu porodicu, majku i prijatelje.

„Ne tražim milost od onih koji mi to već osam godina rade. Ali neću da plaćam kaznu zbog nečega što bi svaki otac za svoje dete uradio. Spreman sam i da idem u zatvor, ali da dobrovoljno prihvatim da me isti koji mi sve to rade i kažnjavaju zbog pruženog otpora – neću“, poručio je Djilas.

On je kazao da ta prijava zapravo samo pokazuje u kakvoj „diktaturi“ živimo.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.