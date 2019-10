Djilas: Hapšenje radnika Krušika dokaz da je Srbija mafijaška država

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Djilas izjavio je večeras da je hapšenje radnika „Krušika“ zbog ukazivanja na korupciju u koju je umešan otac ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića dokaz da je Srbija „mafijaška država privatizovana od grupe ljudi koja ne preza ni od čega da bi ostala na vlasti“.

Djilas je u „Utisku nedelje“ na televiziji Nova S rekao da je onaj koji je ukazivao na korupciju u pritvoru, umesto da se istražuje korupcija.

„Bave tim čovekom, a oni koji su to radili nemaju nikave posledice“, rekao je Djilas.

On je kazao i da je strah u Srbiji ogroman i da kada je Savez za Srbiju dobio informaciju o hapšenju i želeo da organizuje protest ili konferenciju za novinare porodica uhapšenog ih je zamolila da to ne čine, jer se plaše da će to naneti još veću štetu.

Djilas je kazao i da 80 posto Srbije ne zna to da je taj radnik u zatvoru i da je otac Nebojše Stefanovića umešan u to, jer mediji sa nacionalnom frekvencijom o tome ne izveštavaju i nema odakle to da sazna.

(Beta)