Djilas i Aleksić osudili represiju režima na subotnjim protestima

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Djilas i potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić ocenili su danas da je na subotnjim protestima došlo do brutalne represije režima nad gradjanima i zatražili da svi koji su tukli aktiviste budu uhapšeni.

Djilas i Aleksić su na konferenciji za novinare ispred Narodne skupštine zatražili i da uhapšeni Šapčanin Dragan Miovanović Crni bude odmah pušten na slobodu.

Lider SSP je rekao da je „brutralna represija vlasti kojim je reagovano na mirni protest gradjana širom Srbije nešto što oslikava režim Alerksandra Vučića“ dok je Alekić pokazao fotografije sa dešavanja u Šapcu i pročitao imena onih, koji su,kako je rekao , napadali i tukli gradjane.

„Svako ima pravo da iskazuje protest i da blokira saobraćaja na odredjeno vreme kao što su to i organizatori sami rekli i niko nema pravo da zbog toga te ljude maltretira a kamoli prebija“, rekao je Djilas.

Prema njegovim rečima, u Zrenjaninu u je član SSP Sonja Pernat, majka troje dece uhapšena i stavljena su joj licice na ruke kao da je serijski ubica a ne osoba koja je mirno protestvovala.

„Videli smo jednog od komandira policije kako ( u Beogradu) odguruje gradjane i baca ženu preko ograde“, naveo je on.

Djilas je istakao i da „lažu svi koji su juče govorili da je to u skladu sa pravilima postupanja policije“, te naglasio da „na taj način policiija ne sme da postupa“.

On je takvo postupanje policije uporedio sa ponašenjem izbacivača sa beogradskih splavova i ukazao da je bilo najstrašnije ono što se dogadjalo u Šapcu.

Djilas je podseti na sve što se dešavalo na mostu Šapcu, te naglasio da su svi videli da je bager išao na ljude na mostu.

„Videli smo i ljude koji dolaze u službeninm automobilima i izlaze sa palicama i čekićima… U istoriji našeg naroda poznato je ko je čekićima razbijao glave Srbima“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, poznato je i da se policija povukla desetak minuta pre toga.

„Zato zahtevamo da se oslobode svi koji su učestvovali u mirnom protestu i da se privedu oni koji su učestvovali u pripremi slanja batinaša kao i sami izvršioci“, rekao je on.

Djilas je zatražio da policija da Milovanoviću obezbedjenje u Šapcu jer će, kako je naveo, biti ugrožen na ulicama svoga grada.

„Znamo da je ceo dogadjaj organizovan od strane države, država je povukla policiju, batinaši su dovezeni državnim automobilima, nisu ni hapšeni ni privodjeni“, rekao je Djilas.

Naveo je da iza svega u vezi policije stoji ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin te naglasio da je sasvim sigurno da niko nije mogao da organizuje batinaše u državnim automobilima bez dozvole Aleksandra Vučića.

„Vučić i Vulin su organizatori ali izvršionici brutalnog nasilja nad gradjanima koje su u njihovo ime i po njhovom nalogu sproveli kriminalci iz Šapca“, rekao je on.

Naveo je i da će Milovanoviću obezbedjenje biti potrebno sam do 3. aprila (naredne godine), te naglasio da nikome posle pobede demokratske opoziciije neće biti potrebno jer će batinaši i kriminalci biti u zatvoru.

Aleksić je naveo da je Vučićev režim u prethodnih 48 sati pokazao svoje pravo lice, te pokazao fotografije sa dešavanja u u Šapcu.

Prema njegovim rečima, ljudi sa čekićima, motkama i fantomkama koji napadaju goloruke gradjane, jeste slika Vučićeve Srbije.

Naveo je i da bagerista „nije sugurno krenuo da čisti sneg“ nego je, kako je ukazao, „krenuo na narod koji je mirno protestvovao i spremao se da napusti blokadu“.

„Vučić godinama huška narod Srbije jedne na druge, raspiruje mržnju i agresiju, a u poslednjih 48 sati dokazao je i da Srbiju gura u gradjanski rat zbog Rio Tinta, gažernja Ustava , institucija….“, rekao je Aleksić.

On je pitao Vučića i Vulina zašto nisu uhapšeni batinaši u Šapcu, te pročitao imena onih koji su, kako je naveo, napadali narod.

Dodao je i da je bagerista aktivista Srpske napredne stranke i da treba da odgovori ko ga je poslao na narod.

„Hoće li ljudi sa motkama koji su napali gradjane biti uhapšeni i da kažu ko ih je poslao ili ćemo morati da se borimo protiv države, da zaštim narod barem do 3. aprila… a posle ćemo to kroz institucije“, rekao je on.

(Beta)

