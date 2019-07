Djilas: Izbori se kradu svakodnevno sedam godina, na izborni dan se samo odvija egzekucija

Predsedavajući opozicionog Saveza za Srbiju Dragan Djilas izjavio je danas, povodom tvrdnje predsednika Aleksandra Vučića da je nemoguće organizovati kradju na izbornim mestima, da se samo deo kradje odvija na izborni dan a da se izbori „kradu svaki dan kroz ludačku kampanju laži i mržnje“.

„Samo deo kradje izbora se odvija na izborni dan i to kroz pritiske na birače, kroz primoravanje da fotografišu listiće, kroz pretnje da će ostati bez posla, kroz batinaše koji u džipovima kruže mestima gde se izbori održavaju, kroz ubacivanje listića i falsifikovanje zapisnika. Izbori se kradu svaki dan kroz ludačku kampanju laži i mržnje koju 90 odsto onih koji se nazivaju medijima sprovode svakodnevno napadajući svakoga ko drugačije misli“, naveo je Djilas u pisanoj izjavi.

On je ukazao da je Javni servis zatvoren za opoziciju i da više od polovine Srbije nikada nije moglo da čuje nijedan podatak o tome šta se u Srbiji zaista dešava niti bilo koju ideju kako da ljudi žive bolje.

„Taj deo Srbije ne zna da smo kao zemlja poslednja od 16 zemalja Centralne Evrope po razvoju, ne zna da su Rumunima za sedam godina plate porasle pet puta više nego nama, ne znaju da je Galenika koju je Vučić prodao otpustila 500 ljudi, da EPS ima gubitke, ne znaju da se državnim parama kupuju privatne televizije… Nikada nisu čuli da (Nebojša) Stefanović ima lažnu diplomu koju mu je izdala trgovačka firma, da (Zlatibora) Lončara optužuju ljudi iz policije za saradnju sa ubicama Zorana Dindjića, da je (Aleksandar) Vulin kupio stan a da nije objasnio odakle mu pare…“, dodaje je on.

Djilas je naveo da Srbija i zvanično nije više slobodna zemlja, da ljudi u Srbiji ima manje nego ikada i da nam kao narodu preti izumiranje.

„Kratko rečeno, izbori se kradu svaki dan već sedam godina. Na dan izbora se samo izvrši egzekucija“, rekao je on.

Lider Stranke slobode i pravde je naveo da je pretnje, na koje se Vućić žali da stižu njegovoj porodici, dobio i on za svoju decu istog dana kada je predsednik Srbije napisao autorski tekst u kojem je opoziciju optužio da glasače Srpske napredne stranke naziva krezubima.

„Ali to niste mogli da pročitate u tim, kako ih Vučić naziva ‘slobodnim medijima’ koji imaju svu slobodu da hvale vlast i satanizuju opoziciju. Svakom poštenom čoveku je jasno da smo kampanji mržnje izloženi svakoga dana u izjavama svih čelnika SNS-a sa Vučićem na čelu i da se one sprovode u skoro svim dnevnim novinama. Za razliku od predsednika SNS-a koji kuka zbog toga svaki dan, mi se na to ne obaziremo trudeći se da ne odreagujemo na sve što nam se radi i što nam se akcijom ‘Omča’ najavljuje“, naveo je Djilas.

(Beta)