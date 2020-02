Djilas: Ko izadje na izbore nije opozicija, to je naša crvena lnija

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Djilas izjavio je da sve relevantne stranke i pokreti koje bi na izborima mogle da udju u parlament, na tim izborima neće učestvovati, kao i da će 26. april biti samo „još jedan dan u borbi koju smo započeli i od koje nećemo odustati“.

„Ne tvrdim da sve organizacije koje izlaze na lažne izbore to rade zato što su se sa Vučićem dogovorile, uzele novac i nešto slično. Ali tvrdim da, svesno ili nesvesno svejedno, rade u korist Vučića i produžavaju njegov opstanak na vlasti“, rekao je Djilas, za novi broj nedeljnika Vreme.

On je rekao da je „činjenica da u srpskom parlamentu neće sedeti predstavnici onih gradjana koji su zaista protiv ovog režima. Jer, oni ne prave nikakve kompromise sa sadašnjom vlasti“.

„Za nas nema priče kako će neko da izadje na izbore, a da se tretira kao opozicija, to ne može. To je naša crvena linija. Jer svako ko izadje na izbore u Srbiji, taj izlazi zbog sebe. Jedni da ostanu poslanici, jer bez toga ne znaju šta će sa sobom, drugi da postanu poslanici, jer im je to san, ili da postanu neki odbornici, ili da sačuvaju neku vlast. Svima su puna usta da to rade zbog Srbije, ali ne, to rade samo zbog sebe“, rekao je Djilas.

Prema njegovim rečima, „Vučić će moći slobodno da izadje i kaže kako je uspeo da pobedi na izborima i Tanju Macuru i Čedu Jovanovića i Čanka i Zukorlića i Zvonce i Metlu i kako je to nevidjen uspeh, ali bi i sam sebi bio smešan“.

„Ovog puta neće moći da kaže kako je pobedio na izborima, jer se borio sam protiv sebe, 26. april će biti samo još jedan dan u borbi koju smo započeli i od koje nećemo odustati“, naglasio je Djilas.

On je rekao da će se protesti nastaviti „pošto postoje ljudi koji žele na taj način da protestuju, a opozicija tek treba da donese odluku na koji način će u tome participirati“.

„Taj protest će biti protest za bojkot. To što su se neki mladi ljudi iz ‘Jedan od pet miliona’ kleli u bojkot do juče, osudjivali sve druge koji bi najavili mogućnost izlaska na izbore, pa su posle toga doneli sasvim suprotnu odluku, pokazuje da mi vrednosno imamo problem kao društvo. Kada neko sa 20 i nešto godina može tako da slaže, onda nešto nije u redu. To samo pokazuje dubinu krize u kojoj smo“, rekao je Djilas.

On je, govoreći o sadašnjoj vlasti, rekao da za njega „nije pitanje političkog izbora nego časti boriti se protiv ovog zla, koje je u stvari jedna moderna verzija fašizma“.

(Beta)