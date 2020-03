Djilas: Na dan izbora reći ćemo Vučiću: Dosta, bre!

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Djilas kazao je danas da će na dan izbora, 26. aprila, narod Srbije „pokazati kako se bojkotuje autokratski lopovski režim Aleksandra Vučića“.

„Toga dana reći ćemo Vučiću ‘Dosta, bre. Nećemo više da budemo deo tvoje ludnice. Hoćemo slobodu u Srbiji. Hoćemo budućnost za našu decu’. A već od 27. aprila nastavljamo borbu za slobodnu Srbiju“, najavio je Djilas na skupu na Trgu slobode u Požegi.

On je rekao da je taj deo Srbije „najbolje shvatio bojkot predstojećih lažnih izbora, u kome svako snosi sopstvenu žrtvu od Nove Varoši preko Užica do Ivanjice i Požege“.

„Željko Mitrović me je tužio jer sam upravo u Požegi pre više od godinu dana rekao da će Srbija biti slobodna kada ‘Pink televizija’ ostane bez nacionalne frekvencije. Opet to kažem pa neka me (predsednika Srbije Aleksandra) Vučićev medijski satrap ponovo tuži“, naveo je Djilas tokom kampanje bojkota Saveza za Srbiju.

On je podsetio na reči predsednika Srbije da preti ozbiljna opasnost da Srpska napredna stranka izgubi ove „lažne izbore“.

„Nejasno je od koga ‘naprednjaci’ mogu da izgube, kada na tim izborima, bolje reći glasanju, sami učestvuju. Opozicija je u bojkotu, a u bojkotu je i 15.000 preduzetnika koji su bili prinudjeni da zatvore svoje poslove, jer nisu pristali na reket i iznude naprednjaka“, kazao je Djilas.

Po njegovim rečima, „Srbija treba da bude bogata zemlja bogatih ljudi, a ne bogata zemlja siromašnih ljudi kao sada“.

„Para ima, ali se mnogo krade. Na primer, za očitavanje strujomera i menjanje plombi EPS će privatnim firmama, naravno povezanim sa naprednjacima, platiti gotovo 50 milona evra. Sa tim parama mogli bismo svim djacima u Srbiji da obezbedimo besplatnu užinu, i besplatne knjige“, ocenio je on.

(Beta)