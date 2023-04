Đilas: Nacionalni interes Srbije je uvođenje sankcija Rusiji

Lider stranke Slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas u Nišu da je uvođenje sankcija Rusiji nacionalni interes Srbije i da će bez toga ona biti izolovana u Evropi.

On je na konferenciji za novinare kazao da niko ne traži od Srbije da Rusiji uvede „sve pakete“, već kako je je rekao „delimične sankcije“.

Prema njegovim rečima, ukoliko Srbija ostane izolovana, ne može da napreduje.

„Mi izvozimo 17,7 milijardi evra godišnje u EU. Zamislite da nam se to prepolovi koliko će stotina hiljada ljudi ostati bez posla“, istakao je Đilas.

Prema njegovim rečima, nacionalni interesi Srbije su ekonomija i razvoj, a „ne izolovano ostrvo“.

Zapitao je i koliko ljudi danas u Srbiji zna da je 2021. iz Rusije u Srbiju došlo 11,1 milion evra investicija, a iz EU 1,8 milijardi.

„Koliko ljudi zna da su u Rusiji opozicioni lideri u zatvoru, osuđivani na po 25 godina i da se novinari proteruju“, naglasio je Đilas.

Rekao je da zna da većina ljudi u Srbiji nije za uvođenje sankcija Rusiji, ali da je odgovornost političara da kažu istinu.

„Ovo što predlažemo, ‘Pravac Evropa’, to nije kampanja i nije politika, to je ideja da bi ljudi imali na izborima da glasaju za nešto, a ne samo protiv nečega, da bi glasali za Evropu i stvari koje nosi“, izjavio je Đilas.

Prema njegovim rečima, EU „nije savršena, nije idealna“, ali je apsolutno najbolje mesto za život i građani Srbije zaslužuju takav život.

Kazao je i da mladi u EU, kada se zaposle, imaju za 45 do 150 odsto veću platu nego mladi u Srbiji.

„Nezaposlenih mladi je u EU za 50 do 80 odsto manje nego nego kod nas, a poljoprivrednici imaju dva do četiri puta veće subvencije nego naši“, rekao je on.

Kazao je i da jedan sat rada u EU košta u proseku 30,5 evra, a u Srbiji šest evra.

Prema njegovim rečima, aktuelna vlast ne može uvesti Srbiju u EU.

„Oni vode politiku koja nije politika približavanja EU, znajući da svaki put kada se približe EU mandat njihove vlasti se skrati“, rekao je on.

Smatra i da u EU Srbiju jedino mogu da uvedu njeni građani „sa idejom da zaista žele tamo“.

Izrazio je uverenje da će opozicija izaći na predstojeće izbore, ukoliko, kako je kazao, “ ne u jednoj, onda u dve kolone“.

Dodao je da suština nije samo da se opozicija ujedini, već da ljudima ponudi viziju i budućnost.

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović rekao je da je u Srbiji proruska neraskidivo povezana sa antizapdnom propagandom, koja se, kako je ocenio, koristi da bi se prikrila nesposobnost režima.

Ocenio je i da „najavljena promena strategije spoljne politike Srbije (posle podrške u Savetu Evrope Kosovu za članstvo u toj organizaciji) znači najavu nove samoizolacije Srbije“.

„Znači da će Srbija ponovo biti ostrvo okruženo evropskim zemljama članicama EU i članicama NATO saveza“, rekao je Grbović.

Na unutrašnjem planu, dodao je Grbović, to znači dalje podrivanje slobode medija, dalje potčinjavanje institucija volji jednog čoveka.

Grbović je ocenio da to znači i „okupljanje samo oko jednog čoveka u cilju njegove i odbrane režima“ koji je, kako je dodao, apsolutno nesposoban da se nosi sa nedaćama i izazovima u budućnosti.

Najavio da će u narednih mesec i po dana predstavnici SSP i PSG ići po Srbiji kako bi širili ideju o neophodnosti promene vlasti i ulasku Srbije u EU.

(Beta)

