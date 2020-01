Djilas: Ne izlazimo na izbore, Vučić ne zna gde udara, sve mu se raspada

Predsednik Stranke Slobode i pravde Dragan Dilas izjavio je danas da Savez za Srbiju čiji je on sada predsedavajući, neće izaći na predstojeće izbore.

Djilas je procenio da je svima jasno zašto se najavljuje smanjenje cenzusa, i rekao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić „ne zna gde udara jer mu se sve raspada“.

„Zna li neko koliko je stranaka u parlamentu? Pa, ne zna, čak 32, a samostalnih poslanika 21. Da li mislite da se smanjuje cenzus da bi se povećala demokratija i tu se našlo još više stranaka? Svi znaju o čemu se radi“, rekao je Djilas novinarima.

On je predstavio plan „Srbija 2020“ kojim se predvidja da će se šest meseci posle smenjivanja Vučića u Srbiji živeti bolje i „vratiće se gradjanima dostojanstvo“, i da je to moguće ove godine.

Djilas je rekao da danas ne želi da pominje Vučića, jer „nije ni važno šta već trideset godina Vučić priča“, već je tema kako da Srbija živi bolje za šest meseci.

Navodeći da on veruje u taj program, Djilas je naveo da gradjani mogu da veruju njemu jer se on nije bavio samo politikom, već je „postigao rezultate“ i sa svojom firmom, i kao gradonačelnik.

On je rekao da za namere, kakve se vide iz „Plana Srbija 2020“, nije, u nekim delovima, očito bilo dovoljno sluha u vreme vlasti Demokratske stranke, ali da se to ne može prigovoriti gradskoj upravi kada je on bio gradonačelnik Beograda.

Prestavljajući taj plan, rekao je da se sada iz budžeta Srbije na nepotrebne projetke „bacaju“ dve miljarde evra.

Naveo je da će odmah posle posle smene sadašnje vlasti, lekar-početnik imati hiljadu evra plate, umesto sadašnjih 650, dok će nastavnici imati početnu platu od 700 evra.

Po rečima Djilasa, takvi potezi dovešće do lanca promena, jer će se više kupovati, zapošljlavati, a gradjanima se „vratiti dostojanstvo“ da ne budu za vlast samo „brojevi“ što su sada.

(Beta)