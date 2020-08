Djilas: Ne mogu da plaćam kaznu zato što sam branio pravo na život svoje dece, ići ću u zatvor

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Djilas izjavio je danas da će se odazvati pozivu suda u utorak 1. septembra po prijavi za kršenje zabrane kretanja u vreme policijskog časa tokom vanrednog stanja i rekao da će tamo izneti dokaze koji potvrdjuju da je početkom maja morao da izadje da bi branio svoju decu koja su bila preplašena zato što je grupa huligana u blizini stana u kom žive preko zvučnika skandirala: „Djilase, Djilase, vrati pare lopove“.

Djilas je na konferenciji za novinare u sedištu Stranke slobode i pravde ponovio da nema nameru da plati kaznu ukoliko ga sud na nju osudi i naveo da je spreman da je spreman da ide u zatvor.

„Stvarno mogu sve da izdržim, ali ne mogu da plaćam kaznu za to što sam branio pravo na život svoje dece“, rekao je Djilas.

„Ukoliko sud pored svega toga bude doneo odluku da sam ja prekršio neki zakon svojim postupkom i da ja treba da platim novčanu kaznu – tu kaznu neću platiti. Umesto toga ću ići u zatvor. Jedan dan je 1000 dinara, pa koliko bude dana“, rekao je Djilas.

On je kazao da nije tužio nikoga od odgovornih za to, da je prešao preko svih ružnih reči koje su mu bile upućene, a na kraju je on dobio tužbu i poziv da dodje u sud.

„Kriminalci koji su organizovali moj javni linč, koji su organizovali huligane, paljenje baklji, skandiranje, prekršili sve moguće zakone i sve uredbe o zabrani kretanja – njima ništa“, rekao je on i dodao da sada on i njegovi prijatelji treba da odgovaraju i treba da plate novčanu kaznu od 50.000 do 150.000 dinara zato što država Srbija i njena policija nisu uradile ono što im je dužnost, a to je da brane pravo na život svih gradjana.

On je na konferenciji izneo dokaze koje će priložiti i sudu o medijskoj kampanji koja je pokrenuta protiv njega u medijima bliskim vlasti u kojima je vredjan i napadan da je izazvao huligane jer je lupao u šerpu na terasi, da je izmislio napad na svoju decu, da je to unapred organizovao, da je reč o montaži i da tajming dokazuje prevaru…

„Izjave su davali i Suzana Vasiljević, šef za medije predsednika Srbije, da je to jeftin politički performans, da niko nije proganjao moju decu…“, kazao je Djilas.

Na konferenciji je emitovan snimak razgovora njegove bivše supruge Ive, koja je prisustvovala konferenciji, u kom se čuje da je satima pokušavala da umiri njihovu ćerku Anu, koja se plašila da će huligani naškoditi njenom ocu. Takodje je emitovan snimak koji je toga dana objavio na Tviteru na kojem je veoma uznemiren i plače.

Advokat Vladimir Todorić, rekao je da je početkom maja vrh državne vlasti doneo direktivu da se organizovane navijačke grupe penju na krovove zgrada od Subotice do Vranja da prave bakljadu, što je, kako je kazao, činjenje barem dva krivična dela: nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije i izazivanje opšte opasnosti, a u čemu je učestvovao i poslanik SNS Vladimir Djukanović. On je rekao i da policija nije reagovala na pozive Dragana Djilasa i njegovih prijatelja policiji i da je njegova dužnost bila da zaštiti svoju decu, kao što je to dužnost svakog roditelja.

(Beta)

