Djilas: Ne očekujem da vlast stvori uslove za izbore, treba odmah najaviti bojkot

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Djilas izjavio je danas da ne očekuje da će vlast izaći u susret zahtevima opozicije da se stvore ravnopravni uslovi za učešće na izborima i dodao da on smatra da već sada treba obznaniti da opozicija neće učestvovati na narednim izborima.

Djilas je za televiziju N1 rekao da je opozicija okupljena u Savez za Srbiju prošle nedelje imala sastanak na kojem je usvojen jedinstven stav da pod ovim uslovima ne može biti reči o učešću na izborima, a da je on ostao u manjini sa stavom da ne treba čekati šest ili devet meseci već da sada treba reći da se ide u bojkot.

„Vidite da je i Radio-televizija Srbije zatvorena, da su tabloidi zatvoreni, u parlamentu nas vredjaju, u Šapcu nas sačekuju batinaši… Ne bih rekao da idemo ka dijalogu i smanjenju agresije i mržnje“, rekao je on.

On je citirao ubijenog premijera Srbije i predsednika Demokratske stranke Zorana Djindjića koji je, u obrazloženju bojkota izbora 1997. godine, rekao da nije važno da li će stranka imati neki mandat manje ili više ukoliko propadne zemlje i da „nema razlike da li ćemo propadati u parlamentu ili van njega, ako se društvo ne izvuče“.

Djilas je ocenio da stranke koje budu učestvovale na tim izborima pod ovim uslovima ne mogu da se nazovu opozicionim.

„Vi ste opozicija ako kritikujete ovu vlast, borite se za njenu smenu… Pogledajte tabloide i te televizije i shvatićete koga vlast tretira kao opoziciju a koga ne. Bojkot će sigurno uspeti“, rekao je on.

On je upitao kako neko može da izadje na izbore u uslovima u kojima ga vlasti 50 puta dnevno nazove lopovom, a on ne može da odgovori i kada batinaši ubedjuju ljude za koga da glasaju.

Djilas je rekao da i u opoziciji ima ljudi koji koriste neprimerene reči ali da to nije isto.

„Ako kažete da je neko falsifikovao diplomu, vi govorite istinu. Ili ako kažem da su preduzeća u gubitku, jesam li ja rekao nešto netačno? Ili kada kažem da ova vlast svakome mesečno uzme 100 ili 200 evra pa prebaci u budžet i tako stvara suficit da bi gradila stadione i gondole“, rekao je Djilas.

Komentarišući pohvale koje srpskoj vlasti stižu od Medjunarodnog monetarnog fonda, Djilas je rekao da je bolje da se pogleda kako ljudi zaista žive da bi se stekao uvid u to kako Srbiji ide.

„Plata u Rumuniji je za sedam godina sa 350 porasla na 660 evra a nama za 80 evra. Možemo mi ovako još 10 godina ali nema tu razvoja. Ima nas manje od sedam miliona i radja sa najmanje beba u poslednjih 100 godina“, rekao je on.

Govoreći o protestima u Srbiji, on je rekao da „nigde nije zapelo“ jer su ljudi izašlio spontano, a ne na poziv opozicije.

„Ista ekipa mladih ljudi koja se bavila time bavi se i sada, doći će jesen. Biće ko zna koliko stvari, biće naroda na ulicama, nemojte da brinete. I ova vlast će dati povoda“, rekao je on.

(Beta)