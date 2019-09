Djilas: Nema opozicije koja neće bojkotovati naredne izbore u Srbiji

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Djilas izjavio je danas da je odluka o bojkotu predstojećih izbora definitivna i da „nema te opozicije koja neće bojkotovati“ izbore.

U intervjuu za televiziju N1, Djilas je rekao da je opozicija u februaru postigla dogovor i obavezala se u sporazumu sa narodom da neće izlaziti na izbore pod uslovima koji sada postoje u Srbiji i da to predstavlja i odredjenu obavezu, jer samo tako opozicija može da pokaže gradjanima da je drugačija od partija na vlasti.

Odgovarajući na pitanje kako će se ceniti eventualni uspeh bojkota, Djilas je rekao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić može uvek da „doda koliko hoće“ procenata na broj izašlih ali da je siguran da će cela prava opozicija odlučiti da bojkotuje.

Prema njegovoj oceni, svi koji pod postojećim uslovima izadju na izbore ili žele da dobiju neki mandat da bi finansirali stranku ili to rade u dogovoru sa Vučićem.

Djilas je rekao da je odluka o bojkotu definitivna i da „nema te opozicije koja neće bojkotovati“ izbore.

„Mi se ne borimo za bojkot izbora nego za slobodne, fer i poštene izbore. Da bi se to desilo mora da bude prihvaćeno 42 predloga ekspertskog tima koji se tiču medija, funkcionerske kampanje, tehničkih stvari kao što su upotreba mobilnih telefona, pritisci, finansiranje kampanje… To je minimum minimuma. Da bi to imalo nekog efekta, mi smo rekli da mora da se to uradi šest do devet meseci pre izbora. Ti rokovi su prošli. I nije to odluka da tog dana nećemo na izbore nego odluka otpora ovom ludilu u kojem živimo“, rekao je on.

On je dodao da nema mogućnosti da se ta odluka preispita jer ni eventualne promene na RTS-u i u REM-u ne mogu da se sprovedu u ovako kratkom periodu do izbora.

„Mi ćemo se žrtvovati i tamo gde smo vlast – mi na izborima nećemo učestvovati“, rekao je on i ocenio da će do smene vlasti doći na prvim izborima na kojima mediji budu makar delimično slobodni.

Upitan o nedavnoj poseti predsednika spoljnopolitičkog komiteta u Evropskom parlamentu Dejvida Mekalistera, Djilas je rekao da je reč o inteligentnom čoveku koji vrlo dobro zna kakva je realna situacija u Srbiji i po pitanju medija i po pitanju korupcije ali da ćuti ili „zbog ličnih lukrativnih razloga“ ili zbog toga što želi da se konačno završi „ono što je obećano pre sedam godina“.

Govoreći o optužbama o sopstvenom bogatstvu, Djilas je rekao da je on godinama radio i razvijao privatni biznis a da je pravo pitanje otkud bogatstvo ljudima koji su trenutno na vlasti.

On je upitao odakle Vučiću jakna od 3.500 evra, čime ljudi na vlasti plaćaju školovanje svoje dece u privatnim školama, kako se ministar policije Nebojša Stefanović preselio u kuću na Bežanijskoj kosi ili kako je njegova supruga kupila Luj Viton torbu.

Djilas je najavio da će uskoro reći i mnoge druge detalje, poput onih „ko je išao u Majami kada su se delile pare“ i da li predsednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza zna kako se na španskom kaže pegla.

Protiv mene nema nikakve istrage

Djilas je rekao je da navodne afere njegove firme nisu pominjane u godinama kada se povukao iz politike, a od kad se ponovo aktivirao, mediji neprestano govore o navodnoj istrazi poslovanja.

„Kad sam odbio da udjem u Vladu i vodim finansije i kad sam odbio da budem gradonačelnik izabran od ove vladajuće većine, a onda se posle godinu dana opet aktivirao, počela je medijska haranga pa me je predsednik Srbije pomenuo 1.150 puta za 85 dana u dnevnim novinama i na televizijama“, rekao je Djilas.

Dodao je da ako neko uporno tvrdi da je „Djilas ukrao 500 miliona evra“, mora da zna „gde sam ih i kako ukrao, a ne da iznosi neistine da bi na kraju, kao ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, priznao da nema čak ni optužnice“.

On je ponovio da je predsednik Aleksandar Vučić u ovoj zemlji i sudija i tužilac, da tvrdi da očekuje presudu za slučaj o kojem se ne vodi istraga, da predsednik presudjuje ko nije kriv za ubistvo Olivera Ivanovića, da se on pita zašto niko ne reaguje na navodnu pljačku RTS-a iako to nije njegova nadležnost.

Djilas je rekao da je njegova firma osnovana za vreme vlade SPS-a i da je za godinu dana porasla za devet odsto , a ne za 1.500 puta kako tvrdi SNS.

(Beta)