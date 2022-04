Djilas: Nisam se čuo sa Vučićem, mislim da u normalnoj zemlji vlast i opozicija razgovaraju

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Djilas izjavio je danas da se nije čuo sa predsednikom Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandrom Vučićem, iako misli da u normalnim zemljama vlast i opozicija treba da razgovaraju.

Djilas je za televiziju N1 kazao da je predlog za razgovor sa Vučićem izneo u emisiji i da očekuje odgovor.

„Naravno da se nisam čuo (sa Vučićem). Ja sam to (predlog za razgovor) izneo u emisiji i očekujem da dobijem odgovor na to. Mislim da u normalnoj zemlji vlast i opozicija razgovaraju, a do tog razgovora nije došlo ne zbog opozicije, nego zbog vlasti“, rekao je lider SSP.

On je ocenio da izbori održani u nedelju bilu „neregularni, nefer, nepošteni“ i dodao da je slična politička kriza bila u Istanbulu pre nekoliko godina a da je kriza rešena novim izborima.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.