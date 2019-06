Djilas: Nisam vlasnik medija, zna se ko kontroliše medije po Srbiji

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Djilas negirao je danas da je vlasnik bilo kakvih medija u Srbiji, za šta ga optužuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić, i dodao da mnogobrojni izveštaji evropskih zvaničnika i nezavisnih novinarskih udruženja iz celog sveta svedoče o tome ko zaista kontroliše medije u Srbiji.

„Ne posedujem nijedan medij u Srbiji i to Vučić dobro zna. Problem je što to ne izgovara samo kao moj politički protivnik, već sa pozicije predsednika Srbije, koji zbog značaja te funkcije ne bi smeo ovako skandalozno da laže. O tome ko kontroliše medije u Srbiji svedoče mnogobrojni izveštaji evropskih zvaničnika i nezavisnih novinarskih udruženja iz celog sveta“, naveo je Djilas u pisanoj izjavi.

Djilas je to saopštio kao odgovor na gostovanje Vučića na jednoj televiziji. Isti odgovor poslao je i toj stanici ali, kako je naveo, oni to nisu hteli da objave.

„Vučićevo objašnjenje dato u vašem programu da budući izbori neće biti fer zbog ‘ponašanja Djilasovih medija’, jeste izjava za ozbiljnu analizu do koje mere neko na važnoj funkciji može i sme da laže sopstvene gradjane. Situacija u medijima je takva da ne postoji nijedna televizija sa nacionalnom frekvencijom na koju urednici smeju da me pozovu, a o novinama koji protiv mene svakodnevno sprovode negativnu kampanju i da ne govorim. Pozivaju me samo povremeno u samo nekoliko nedeljnika, jedan dnevni list i dve kablovske televizije“, naveo je Djilas.

On je odbacio tvrdnje predsednika Srbije da je vladao gore nego Slobodan Milošević i ocenio da je to besmislena tvrdnja jer je on bio samo gradonačelnik Beograda i nikada nije bio na čelu Srbije.

Djilas je, takodje, odbacio optužbe da su ulice u Beogradu pune rupa jer preduzeće Beograd put vraća dugove iz „Djilasovog vremena“ i podsetio da na funkciji nije već šest godina i da su ti dugovi, ako su postojali, već odavno mogli da budu vraćeni.

„Beogradske ulice su pune rupa, žute trake na Brankovom mostu su se raspale mesec dana pošto su završeni gradjevinski radovi koji su trajali godinu dana, 200 metara Ulice Bore Stankovića je radjeno 20 meseci… Ako Beograd put danas ima dugove, to je zato što ga vode nestručni ljudi, ali i zbog toga što su na kupovinu automobila za direktore u maju ove godine potrošili preko 200.000 evra“, rekao je on.

Lider SSP je dodao da je Vučić za 78 minuta njegovo ime pomenuo dvadesetak puta i najavio da će, ako dobije priliku da mu u istoj emisiji odgovori, on njega pomentu samo jedan put.

(Beta)