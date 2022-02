Djilas odbacio ocene Brnabić da je uvredio Srbe iz BiH

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Djilas reagovao je danas na izjavu premijerke Srbije Ane Brnabić, da je iznošenjem navoda o spremanju malverzacija za predstojeće izbore uvredio Srbe iz Bosne i Hercegovine i kazao da mu je otac poreklom iz okoline Drvara i da nikada nije rekao „nijednu uvredljivu reč o svojim zemljacima“.

Djilas je ranije naveo da vlast Srpske napredne stranke (SNS) dovodi gradjane Republike Srpske i daje im državljanstvo Srbije kako bi glasali za SNS na predstojećim izborima, a Brnabić je to danas odbacila kao neistinu i ocenila da je lider SSP tako uvredio Srbe iz RS.

„Naprotiv, sa ponosom ističem odakle potičem. Jasno sam napisao da svi naši sunarodnici imaju pravo na državljanstvo Srbije i da je sramota što ih stranka kojoj pripadate da bi ga dobili uslovljava time da glasaju za (predsednika Srbije) Aleksandra Vučića i SNS. Nisam rekao za vas, jer za Vas niko ne glasa“, naveo je Djilas u pisanoj izjavi.

Djilas je rekao da snimci koje je SSP objavila pokazuju gradjane Republike Srpske koji dolaze organizovano „sa sve spiskovima“ da se prijave u policijskoj stanici Novi Beograd, a da su potvrdili da im se organizuje prevoz i hrana.

„I ne krijem da mi je žao tih ljudi, iako ih mnogi u Srbiji osudjuju. Vas i vaših saradnika mi nije žao, niti će mi biti. Vas na to što radite nije naterala muka već pohlepa i zlo. To Srbija zna i u skladu sa tim će se prema svima vama odnositi sutra kad ne budete više vlast. I džabe vam sve što radite, narod vas više neće i nestrpljivo čeka to sutra da mu napokon svane“, dodao je on.

(Beta)

