Djilas: Opozicija ima više šanse na novim beogradskim izborima nego u aprilu

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Djilas izjavio je da je siguran da će opozicija imati više šanse na novim beogradskim izborima nego u aprilu, jer se iz dana u dan vidi da se Beograd „raspada“.

„Novi izbori, nova strategija. U SSP-u se ozbiljno pripremamo, razgovaramo unutar stranke, ali i sa ljudima van nje koji su pokazali da znaju šta treba Beogradu. Mnogo više ću se uključiti u ove izbore nego što je to bio slučaj sa prethodnim“, rekao je Djilas u intervjuu za Direktno.rs.

On je naveo da je sastanak sa Vučićem doveo do odluke o novim izborima u Beogradu kao jedinom mogućem rešenju političke krize, a da je to što kako je rekao neki „ne žele da priznaju“ da je taj susret imao smisla i govore kako neće biti izbora „još jedan dokaz o neozbiljnosti i neodgovornosti“.

„Da ne govorim o onima koji govore da će Vučić raspisati izbore samo ako je siguran da će da pobedi. I šta ćemo onda da kažemo našim biračima kada on to uradi? Kako da ih ubedimo da izadju na izbore za koje su neki iz opozicije unapred rekli da ih nećemo dobiti? Bolje da se ovde zaustavim…“, naveo je Djilas.

On je rekao da se Srbija vratila u vreme pre 5. oktobra (2000.) i da je „situacija još teža“, ali da veruje da će vreme koje dolazi pokazati da ovakva vlast ne može da reši nijedan suštinski problem i da će se ljudi okrenuti onima koji su možda manje vešti u političkim smicalicama i političkom marketingu, a dokazano znaju da rade.

„Jer kad brod tone, putnici više ne gledaju da li je kapetan lep i kako mu stoji uniforma, već da li zna kako da brod spasi i putnike dovede do kopna“, istakao je Djilas.

(Beta)

