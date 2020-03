Djilas poručio Vučiću: Od stadiona preče deca, lekari, nastavnici

Predsednik Stranke Slobode i pravde (SSP) Dragan Djilas podsetio je danas na izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića od pre mesec dana da Srbije više neće kupovati oružje, ali da je sada rekao da će ga kupiti od Izraele, i poručio mu da novac koji namenio za razne svrhe, kao što je stadion ili nepotrebna pruga, preusmeri za lečenje dece.

„Dron bombardere kupujemo, a koga ćemo to da bombardujemo, koga to napadamo? Dajte za knjige, trudnice, penzionere i one koji nemaju“, rekao je Djilas, prenela je SPP, kao njegov odgovor na Facebook live emisiji.

Zar ne možemo, nastavio je Djilas, da „odvojimo neki novac od 130 miliona evra za prugu od Baje u Madjarskoj do Segedina u Madjarskoj koja nama ne treba i taj novac damo za lečenje dece u inostranstvu?“. „Da ne gradimo fudbalski stadion nego da ulažimo u decu, lekare, nastavnike i vaspitačice“, zaključio je Djilas.

U saopšenju SSP se kaže da je Djilas govorio i „o poslednjoj aferi na televiziji Pink“.

„Pink je Draganu Vučićeviću uplatio za pet meseci emisije 800.000 evra. Prihod od jedne emisije na Pinku je oko 10.000 evra. Za njegovih 20 ili neka bude 21 emisija, to je 210.000 evra. A zašto mu je Željko Mitrović platio četiri puta više nego što je prihodovao od reklama? Nemojte da nas pravite ludima“, naveo je Djilas, prenela je SSP.

(Beta)