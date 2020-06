Djilas: Povezivati me s fotografisanjem Vučićevog sina nije normalno

Lider Stranke slobode i pravde (SzS) i jedan od lidera Saveza za Srbiju (SzS) Dragan Djilas izjavio je danas da „nije normalno“ to što ga napadaju i tvrde da stoji iza fotografisanja sina predsednika Srbije Danila Vučića dok je bio u društvu s Aleksandrom Vidojevićem, navodno bliskim crnogorskom „Kavačkom klanu“.

„Ja nemam reči da bih mogao da ocenim šta je to. Znam samo da to nije normalno i da to ne treba da se radi“, rekao je Djilas.

Podsetio je da je novinarka KRIK-a Bojana Pavlović fotografisala na javnom mestu sina Aleksandra Vučića u društvu čoveka koji se u policiji vodi kao pripadnik kriminalnog klana.

„Za sve dalje sam optužen ja. Da proganjam Vučićevog sina, da sam organizovao uhodjenje, da ovo što pokušavam je političko ubistvo Vučića, da sam ljudska beda, politička stoka, baraba i sramota ove države, da sam bednik koji crta detetu metu na čelo, da novinari po mojoj komandi vrše hajku na dete koje je pošteno i radi u jednoj radnji u Beogradu gde uči trgovački zanat“, naveo je Djilas.

Kazao je da na te optužbe nema šta a ni gde da kaže.

„Šta da kažem? Prvo bih se ponovo stavljao u situaciju da se branim od nečeg što nije, a drugo imam osećaj da su nam potrebne nove reči koje bi tačnije opisivale ovo što radi ovaj režim“, naveo je Djilas a preneo SSP.

Djilas je dodao da se u politiku vratio da bi se režim promenio i ocenio da on na vlast ne mora da se vrati, ali da oni sa vlasti moraju da odu.

Vučićev sin fotografisan je pre dva dana u jednom kafeu u društvu muškarca koji se dovodi u vezu sa organizovanim kriminalom. Novinarki KRIK-a Bojani Pavlović nepoznati čovek je oduzeo telefon kojim je napravila fotografiju i to, naveo je taj portal, u prisustvu grupe osoba „koje su se predstavile kao policajci“.

(Beta)

