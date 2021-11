Djilas: Referendum o ustavnim promenama za SSP ne postoji, nelegitiman je kao i Skupština

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Djilas izjavio je danas da za tu stranku referendum o ustavnim promenama „ne postoji“ i dodao da on „ne može biti legitiman, jer nije legitimna ni Skupština koja ga donosi“.

„Da bi se menjao Ustav iz ove oblasti potrebna je dvotrećinska većina. Nije to džabe stavljeno. Pošto je ovaj parlament jednopartijski, istu takvu odluku su mogli da donesu na skupštini Srpske napredne stranke“, rekao je Djilas prilikom obilaska Vladičinog Hana.

Istakao je da za SSP taj referendum „ne postoji“ i dodao da ta stranka u njemu neće učestvovati.

„Pozvaćemo naše birače i gradjane koji podržavaju našu opciju da u tome ne učestvuju, zato što se do nje dolazi na način koji nije prihvatljiv, uz puno primedbi organizacija nevladinog sektora, puno primedbi pravosudja i struke da se to na taj način ne može sprovesti. Promena Zakona o referendumu je uradjena da bi se to sprovelo“, kazao je Djilas.

Kada su u pitanju izbori, predsednik SSP je rekao da bi razgovori oko zajedničkog izlaska na izbore sa delom opozicije mogli da budu gotovi za desetak dana.

Naglasio je da se ta odluka donosi na nivou cele opozicije, kao i da razgovori traju „nešto duže, jer nije u pitanju samo odluka o izlasku na izbore tog dana“.

„To je odluka da ako izadjemo kako sprečiti kradju na taj dan i kako sprečiti da sutra ova vlast, tu volju gradjana pokuša da prenebegne i da nastavi da vlada, iako će gradjani jasno reći da ne žele ovakvu vlast“, rekao je Djilas. //

(Beta)

