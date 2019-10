Djilas: Režim se raspada ali se zato teror povećava

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Djilas izjavio je da će se nakon bojkota izbora nastaviti borba ali još jače i odlučnije, dodajući da ona već daje prve rezultate – „režim se raspada, ali se zato i teror povećava“.

„Da nam je neko pre tri dana rekao da će uhapsiti čoveka koji je dao papire o Stefanovićevom ocu, pitali bismo kako njega da uhapse, valjda će uhapsiti, ako ima dela, Stefanovića (ministar unutrašnjih poslova) i njegovog oca, ali ne, uhapsili su čoveka koji je dao papir o tome šta se dešava u firmi“, rekao je Djilas u intervjuu za Novi magazin.

Kako je rekao, „sada ćemo bojkotovati ove izbore, izborićemo se za nove uslove, stvoriće se nova energija, izaći će na takve izbore skoro četiri miliona“.

„I danas je odnos vlasti i opozicije takav – a to kaže i Srdjan Bogosavljević s kojim se često ne slažem – da je potencijal opozicije milion i šesto hiljada glasova, vlast ima milion i osamsto. Milion i šesto u ovim uslovima“, naglasio je Djilas.

On je naveo da mu je utisak iz kampanje za bojkot – strah, jer u svim mestima koja je Savez za Srbiju prošao ljudi se plaše, a, uz to, kada bi sutra Vučić pao sa vlasti 80 odsto ljudi ne bi znalo da se to desilo.

„Vučić vlada Srbijom strahom i mrakom“, rekao je Djilas.

On je rekao i da mu Demokratska stranka ništa nije dužna.

„Dug koji sam preuzeo od banke skinuvši hipoteku na stanove isplaćen je posle četiri godine. Od DS-a nisam uzeo ni dinar više od toga, a svaki dinar koji po zakonu na osnovu kamata pripada meni – dosad oko 200.000 evra – prebacio sam u dogovoru sa rukovodstvom stranke Fondaciji za unapredjenje demokratije Ljuba Davidović“, rekao je Djilas.

Na pitanje o Kosovu, on je rekao da „nikad ne bi potpisao sporazum kojim se priznaje nezavisnost Kosova, to je protivno našim zakonima, medjunarodnom pravu i u suprotnosti sa pojmovima kao što su moral i čast u koje i dalje verujem“.

„Sa druge strane, ne bih gurao glavu u pesak praveći se da ne vidimo šta je Kosovo u ovih 20 godina postalo, niti bih trošio vreme da kupim ‘otpriznanje’ Kosova od nekih ostrvaca od kojih je Pacoli pre neku godinu priznanje kupio“, rekao je Djilas.

(Beta)