Djilas: SSP danas i sutra neće učestvovati u medjustranačkom dijalogu

Stranka slobode i pravde (SSP) neće, danas i sutra učestvovati u dijalogu vlasti i opozicije o izbornim uslovima pod pokroviteljstvom evropskih parlamentaraca, rekao je lider SSP Dragan Djilas.

Djilas je rekao novinarima ispred Palate Srbije da SSP neće učestvovati u nastavku današnje sesije dijaloga i dodao da je SSP tražila da na današnjoj sesiji bude sporazum šest stranaka da se, kako je rekao, ne bi gubilo vreme.

„Naš predlog nije prihvaćen, SNS nam je rekla da se ne slaže sa uzveštajem koji su dali evroparlamentarci, tela koja smo predložili su nazvali komesarskim telima i da ne može više da se razgovara“, rekao je Djilas.

On je ocenio da je „sve ovo velika farsa“ i ukazao da SNS sve vreme govori da su „ovde idealni izborni uslovi“.

Djilas je rekao i da je prema oceni vlasti RTS javni servis, da opozicija ima prisustvo kakvo bi trebalo da ima, i da nema pritisaka na ljude.

On je dodao i da je SSP predlog koji su dali evropski posrednici ocenio kao neprihvatljivim jer, kako je objasnio, “ ne sadrži konretna rešenja ni mehanizme za sprovodjenje bilo čega“.

Prema njegovim rečima, SSP je zato tražila da se na sastanku priča o konkretnim rešenjima koja su u sporazumu koje je potpisalo šest stranaka.

„Doneli smo odluku da ne učestvujemo u ovoj priči danas i sutra, da ne zamajavamo narod i da ne podgrevamo neka očekivanja da je tu moguć neki dogovor, koji će Srbiju kao zemlju u u dobokoj društvenoj krizi, …izvući iz te krize“, rekao je on.

Djilas je naveo da će SSP predlog sporazuma poslati poslaničkim krugovima Evropskog parlamenta, odnosno, kako je rekao, „istim onim koji su u martu doneli rezoluciju o Srbiji i rekli šta ne valja a na osnovu čeka su pokušali dijalog“.

Dodao je da je u taj predlog sporazuma SSP spremna da uvrsti i predloge drugih opozicionih stranaka.

„Apslotno smo svesni da kroz ovaj dijalog do onoga što mi želimo, a to je mogućnost svakog gradjanina Srbije da slobodno iznese svoju volja i da bude i informisan na pravi načine nećem o doci i zboo toga u ovom dalje nećemo učestvovati“, rekao je on.

Djilas je dodao i da odluka o neučestvovanju u diijalogu nema veze s predstojećim izborima.

„To sa izborima u ovom trenutku nema nikave veze, u ovom trenutku mi pokušavamo da dodjemo do fer poštenih i slobodnih izbora“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, šta će biti konkretni potezi, znaće se u narednom periodu.

Uz SSP, sporazum o slobodnim izborima su potpisali Demokratska stranka, Pokret slobodni gradjana, Pokret za preokret, i pokret Ne davimo Beograd.

(Beta)

