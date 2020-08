Djilas (SSP): Vlast da saopšti na osnovu čega proverava račune medija i NVO

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Djilas ponovo je danas pozvao državne organe da saopšte na bazi kojih sumnji i dokaza proveraju račune većeg broj novinara, medija i predstavnika nevladinih organizacija koji su u javnosti poznati po kritikama na račun vlasti.

„Jasno je da ova istraga ima za cilj samo da zastraši sve one koji kritikuju ovaj režim i onemogući im da rade svoj posao“, naveo je Djilas u pisanoj izjavi i zatražio da se odmah prekine, kako se izrazio, režimski napad na nevladin sektor“ koji je izazvao brojne reakcije i evropskih i američkih zvaničnika.

Djilas je ukazao da 37 organizacija i pojedinaca koji su predmet provere Ministarstva finansija i Uprave za pranje novca svoje projekte uglavnom finansira novcem iz EU i Amerike, što znači da je vlast Aleksandra Vučića time zapravo optužila Uniju i SAD da peru novac i finansiraju terorizam.

„I ne postoji nijedan način da se to objasni drugačije. Ako kažete da naš civilni sektor pere pare to znači da peru novac EU i Amerike. Ako sumnjate da oni finansiraju terorizam to znači da terorizam finansiraju EU i SAD. Neverovatno je da je proveru pokrenula Uprava za sprečavanje pranja novca, koja čitav projekat borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma sprovodi sa 1,4 miliona sredstava koje je dobila od EU“, dodao je on.

(Beta)

