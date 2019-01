Djilas traži od urednika RTS-a da mu omogući da na Javnom servisu demantuje Vučićeve optužbe

Jedan od osnivača Saveza za Srbiju Dragan Djilas zatražio je danas od urednika Informativnog programa Radio-televizije Srbije (RTS) Nenada Lj. Stefanovića da mu omogući da na Javnom servisu odgovori na „laži“ koje je kako je rekao, o njemu izgovorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Navodeći da ga je Vučić u Jutarnjem programu RTS-a „lažno“ optužio da je opljačkao 500 miliona evra kao i da je vredjao i hteo da bije decu, Djilas je u pismu zatražio od Stefanovića da mu omogući pravo na demanti na Javnom servisu, u skladu sa odredbama Zakona o informisanju i medijima.

„Nikada nisam ništa ukrao, niti sam ikada osudjen ni za jedno krivično delo. Imao sam firmu najveću u ovom delu Evrope u biznisu kojim sam se bavio. Firmu sam prodao 2014. godine, novac sam primio u Srbiji i platio porez. Koliki je porez platio bivši vlasnik Kopernikusa kada je prodao firmu, i to Telekomu? Nula. Ja sam platio dva miliona evra“, naveo je Djilas u pismu uredniku RTS-a.

On je naveo i da je Vučić „slagao“ kada ga je optužio za „napad na decu“ iz levičarske organizacije Marks21.

„Mladi ljudi koji sebe predstavljaju žrtvom, sačekali su me ispred knjižare i uputili mi pred malom decom i njihovom majkom uvrede, nazivajući me rečima koje će mediji imati problem da citiraju. Moja reakcija je bila krajnje ljudska. Nije trebalo da psujem, žao mi je zbog toga, ali pitam svakoga kako bi se on poneo da mu se desi nešto ovako. To što se bavim politikom ne daje mi pravo nikoga da vredjam, ali ne daje pravo ni drugima da se ovako ponašaju posebno kada sam na ulici sa svojom porodicom“, ocenio je Djilas.

Jedan od lidera Saveza za Srbiju je dodao da Stefanović postaje „saučesnik“ ugrožavanja njegove i bezbednosti njegove dece time što mu „ne dozvoljava“ da kako je rekao, odgovori na neistine koje o njemu na Javnom servisu izgovara Aleksandar Vučić.

„Ako nastavite sa tom praksom, izmedju vas i Željka Mitrovića, koji je učestvovao u kampanji protiv Olivera Ivanovića, nema nikakve razlike“, naveo je Djilas i dodao da će za sve što se desi njemu ili njegovoj porodici odgovornim smatrati „lično“ Aleksandra Vučića, kao „tvorca kampanje laži koju u delo sprovodi nekad sam a nekad preko saradnika i medija koje kontroliše“.

Gostujući na RTS-u, predsednik Srbije Aleksandar Vučić optužio je ranije danas Dragana Djilasa da je „500 miliona evra opljačkao Srbiju dok je bio samo pet godina na vlasti“ kao i da je „vredjao i napadao mlade ljude“.

(Beta)