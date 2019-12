Djilas: Tu je dan kad Vučić neće moći da uništava tudje živote

Predsednik Stranke Slobode i pravde Dragan Djilas poručio je danas predniku države i Srpske napredne stranke Aleksnadru Vučiću da je „dosta, nema više, taj dan je tu“ kada više neće moći da vredja, hapsi, uništava tudje živote i da je prvi korak „oslobadjanje zarobljene zemlje“.

On je, otvarajući sednicu Glavnog odbora, rekao da su mu zabranili iz stranke da koristi reč, koju je upotrebio u Utisku nedelje, pa je to „uvažio“ citirajujući Dragana Bjelogrlića „iz kultnog filma šaljući to kao poruku“ Vučiću.

„Gospodo ako ste pomislili da je Srbija samo vaša, zajebali ste se malo je i naša“, rekao je Djilas.

Pominjući udruživanje u Savez u Srbiju, on je naveo da je „naša ideologija rušenje vlasti“ i borba da zarobljena država bude oslobodjena, dodajući da bi učešće na izborima bilo besmisleno, tako da Vučić treba da se bori sam sa sobom.

„Doći ćemo do pravih izbora i sklonićemo ovu vlast, a možda ćemo morati da se borimo na ulici da nam je ne uzmu“, rekao Djilas.

On je poručio medjunarodnoj zajednici da prizna da je pogrešila jer već sedam godina podržava Vučića, prvo zbog Kosova a zatim zbog ekonomskih interesa njenih kompanija.

„Posle svakog dolaska evropskih parlamentaraca ova vlast još više nasrće na nas“, rekao je Djilas.

On je članovima stranke poručio da budu svaki dan uz ljude koji odbijaju da budu botovi i glasaju za SNS, ali i da imaju razumevanje za one koji to rade u strahu da im niko ne može pomoći pred silom ove vlasti.

„Ali nemamo razumevanje za one koji tu armiju nesrećnih teraju na to“, rekao je Djilas, navodeći da neće biti osvete ali će odgovarati svako ko je krši zakon.

(Beta)