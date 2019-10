Djilas u otvorenom pismu Vesiću: Nisam uticao da kolona demostranata prodje pored tvoje kuće

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Djilas uputio je danas otvoreno pismo zameniku gradonačelnika Beograda Goranu Vesiću u kome je naveo da nije dovodio, niti je uticao da kolona okupljenih na protestu „Jedna od pet miliona“ prodje pored zgrade u kojoj Vesić živi i osudio taj čin.

„Samo mnogo loš i zao čovek može da izgovara reči koje ti o meni izgovaraš godinama. I samo ljudi bez imalo morala i čestitosti, kao što ste ti i (Aleksandar) Vučić, mogu mirno da spavaju znajući koliko su zla svojim rečima i postupcima naneli ljudima tokom samo jednog jedinog dana“, naveo je Djilas u otvorenom pismu.

On je istakao da nije dovodio ili na bilo koji način uticao da kolona demonstranta prodje pored zgrade u kojoj živi.

„Naprotiv, smatram to pogrešnom odlukom koju javno osudjujem, jer to nije ona Srbija u kojoj želim da živim. Ali čoveče, pa ti si poslednji čovek koji bi zbog toga smeo da se buni. Ti si lično organizovao konferencije za štampu u garaži zgrade u kojoj ja živim i slikao igračke moje dece. Stranka kojoj sada pripadaš je mnogo puta organizovala demonstracije pred, ne zgradama, nego kućama ljudi“, napisao je Djilas.

Kako je dodao, „vaši članovi pale kuće novinarima, prebijaju ljude po Srbiji, izbacuju decu iz vrtića, stavljaju nevine u zatvor, prete i zastrašuju“.

„Ti i tvoj predsednik nazivate ljude ološem, talogom, kriminalcima, lopovima, izdajnicima, narkomanima, nacistima… Crtate nam metu na čelu. A sve vreme govorite kako mi to radimo vama. Gebelsova doktrina, ali ne kopija, već verzija bolja od originala“, naveo je Djilas.

Istakao je da njihovi mediji pišu i prenose Vesićeve i Vučićeve najodvratnije laži o njemu.

„Da sam krao od bolesnog deteta, da sam tukao ženu, da sam ukrao 619 miliona evra, da dovodim ukrajinske snajperiste da pucaju u ljude, da organizujem trojke da upadaju u kuće, da mi je firma porasla preko 4000 puta kada sam ušao u politiku, da sam Haradinajev i Kurtijev saradnik, da sam dao Kosovo, odvojio Crnu Goru…. i još beskonačan broj drugih laži“, napisao je Djilas.

Na navode da neće da ugrožavaju njegovu porodicu Djilas je pitao, a šta je to što rade?

„Ali zaboga VI nećete da ugrožavate moju porodicu! A šta je sve ovo što radite? NIko ko me ja na ulici pljuvao i vredjao pred decom, niko ko mi je suprugu na ulici nazivao kurvom i droljom, niko ko piše preteće poruke nije uradio to sam od sebe. Uradio je to zbog onoga što ste govorili ti i Vučić, zbog onoga što su objavljivali Kuriri, Informeri, Pinkovi koje vi uredjujete… I ne dešava se to u Srbiji samo meni, nego svakome ko drugačije misli ili neće da sagne glavu i prihvati ucenu da mora da podržava zlo koje vlada Srbijom, zlo oličeno u tebi, Vučiću, Stefanoviću, Orliću, Martinoviću…. Za to što radite ljudima ćete svi jednog dana, kada u Srbiju opet stignu sloboda i pravda, morati da odgovarate“, napisao je Djilas Vesiću.

Kako je dodao, „toliko o tome ko koga ugrožava i čije ubistvo traži“.

„Na tvrdnju da ćeš da nastaviš da gradiš Beograd, jer ja u mojih pet godina nisam ništa izgrdio prvo moram da ti kažem da Beograd ne gradiš ti. Nije to stvar jednog čoveka već svih ljudi koji u gradskoj upravi rade, a koje predvodi gradonačelnik. Gradonačelnik, a ne zamenik gradonačelnika. Niko ne zna niti pamti ko su bili zamenici Branka Pešića, Živorada Kovačevića ili Nenada Bogdanovića. Pamte se gradonačelnici. Njihovi portreti vise u svečanoj sali skupštine, a ne portreti zamenika. Za most na Adi ljudi će govoriti da je napravljen u Djilasovo vreme, a ne u vreme Milana Krkobabića. Krkobabiće i Vesiće niko ne pamti“, istakao je Djilas.

Djilas je naveo da će njega nekad neko i po dobru da pomene zbog dece rodjene kroz program vantelesne, zbog besplatnih udžebenika, zbog tri nova mosta,rekonstruisane gazelei bulevara, osam osnovnih škola, 45 obdaništa, ćetiri doma zdravlja, 999,4km asfaltiranih ulica…

„Tebe neće pominajti niko. Niko po dobru. Možda ćete pominjati po kockama na trgu, kolapsu u saobraćaju, novogodišnjoj rasveti u septembru, radovima koji traju godinama… Možda. A možda ni to, jer ljudi prirodno zaboravljaju ružne i pamte samo lepe stvari koje su im se u životu desile. Beogradjanima se ništa lepo već šest godina desilo nije. Zato će se ljudi potruditi da vas što pre zaborave kao da nikada ni postojali niste“, naglasio je Djilas u otvorenom pismu.

