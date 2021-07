Djilas: U tužilaštvu se ništa nije desilo 112 dana povodom tužbe za aferu Mauricijus

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Djilas rekao je danas da je prošlo 112 dana od kada je podneo krivičnu prijavu zbog falsifikovanja dokumenata dve strane banke kojima je optužen za posedovanje deviznih računa na Mauricijusu i u Švajcarskoj i da se od tada „ništa nije desilo“.

Djilas je rekao novinarima ispred Osnovnog javnog tužilaštva da je postupajući tužilac samo uputio dopis Upravi za sprečavanje pranja novca da pita da li su pokrenuli postupak, ali im niko nije odgovorio.

On je rekao da je i danas sa advokatom Vladimirom Todorićem preneo tužiocu da ima dva papira od dve banke – Dojče banke i Sosijate ženeral banke da su ono što je prikazivano u medijima bile laži.

Djilas je ponovio da je posle 24 sata o objavljivanju lažne vesti da ima račun na Mauricijusu, Dojče banka demantovala da uopšte ima i poslovnicu u toj državi, dok je iz Sosijate ženeral banke iz Ciriha posle mesec dana, na kako je rekao, njihovo insistiranje, stigla potvrda da logo nije njihov.

On je rekao i da nije zadovoljan postupanjem tužilaštva u tom predmetu, te ukazao da je zbog „harange od 14 dana“, posledice pretrpeo i on lično i njegovi prijatelji, porodica i deca.

Predsednik SSP je pozvao pravosudne organe da postupaju po zakonu.

„I nepostupanje po službenoj dužnosti je krivičnno delo i želeo bih da ih pozovem da rade svoj posao u skladu sa zakonom jer će ukoliko rade suprotno sigurno doći kasnije pod udar zakona“, rekao je Djilas.

On je rekao da očekuje da će posle današnjeg boravka u tužilaštvu ceo proces konačno da se pokrene i da će, kako je rekao, oni koji su mahali tim papirima reći odakle im, odnosno ko im ih je dao.

Djilas je odbacio navode predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić o tome da vrši pritisak na pravosudje.

„Ne vršim nikakav pritisak, bili smo danas kao gradjani u tužilaštvu, na šta imamo pravo“, rekao je Djilas.

Djilas je povodom današnje izjave Brnabić napomenuo da ne komentariše izjave drugih političara, a kako je rekao „posebno onih u čije mentalno zdravlje i sposobnosti sumnja“.

Djilas je napomenuo i da o tome što je pričala Brnabić nema nikakve informacije, jer kako je istakao, „nikakvih informacije ne može ni da bude“.

On je podsetio da je ranije predsednik Vučić u tri direktna televizijska uključenja „sa svojih turističkih tura po arapskim zemljama“ najavio sve što će se kasnije dešavati u vezi „afere Mauricijus“.

On je rekao da je matrica u tom kao i u svim ostalim slučajevima ista i da prvo neko od „Vučićevih glasila“ objavi neku laž, koju onda prenesu drugi, uključujući i televiziju Pink i da se posle jave razni analitičari.

Djilas je napomenuo i da su u studiju televizije Pinka o tome govorili i ministar finansija Siniša Mali i pomoćnik glavnog i odgovornog urednika lista „Novosti“ Andrijana Nešić, te je dodao da je Nešićeva i mahala tim papirima za koje se posle ispostavilo da su lažni.

On je rekao i da bi Nešić trebalo saslušati da se vidi odakle joj ti „važni papiri“.

Djilas je ranije podneo prijave protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra finansija Siniše Malog zbog „falsifikovanja dokumentacije“ o navodnim računima koje poseduje u bankama na Mauricijusu i u Hongkongu.

Djilas: Lažna vest da je Marinika Tepić u Valjevo došla poršeom

Lider Stranke slobode u pravde (SSP) Dragan Djilas upozorio je danas na način rada medija „pod kontrolom vlasti“ i na nedavno objavljenu lažnu vest da je potpredsednica SSP Marinika Tepić u Valjevo došla automobilom marke „porše“ od 150.000 evra.

Djilas je rekao novinarima da je bilo objavljeno i da je on njoj dao taj novac, naglasivši da to nije tačno i da su oni koji su to prvo objavili posle promenili priču.

On je rekao da su ti mediji potom pisali da joj je „porše“ dao neki lokalni preduzetnik, istakavši da ni to nije tačno, jer su tokom posete Valjevu išli peške.

Kako je dodao, lokalni članovi stranke su ih do obližnjeg manastira vozili automobilom marke „pežo“.

On je dodao i da u novoj informaciji „medija pod kontrolom vlasti“ u vezi Valjeva ništa nije bilo tačno ni u vezi tog preduzetnika.

Djilas je dodao da je ta valjevska kompanija 2011. i 2012. godine imala prihod od 15.000.000 evra, a od 2019. do 2020, u vreme vlasti Srpske napredne stranke, prihod od 30.000.000 evra.

On je napomenuo i da je jutros bio na sudskom ročištu protiv vlasnika lista Informer Dragana Vučićevića, jer je u januaru prošle godine u tom listu objavljeno da Djilas, kako je rekao, „poziva na ubistvo novinara i da se streljaju kao u Šumaricama“.

Djilas je napomenuo da je Vučićević objavio da on i lider pokreta Dveri Boško Obradović „žele da devojčica koju je bio oteo ‘malčanski berberin’, bude ubijena kako bi to iskoristili za obračun s vlastima“.

„Nikada u životu nisam rekao da treba bilo koga ubiti“, rekao je Djilas.

Djilas je ispred Osnovnog javnog tužilaštva napomenuo da se isto dešava i u slučaju slučaja „Mauricijus“, što je, kako je naveo, krivično delo falsifikovanja dokumenata stranih kompanija.

(Beta)

