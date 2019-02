Djilas: Uz preporuke MMF Srbija postala zemlja u kojoj vlada siromaštvo

Jedan od lidera Saveza za Srbiju Dragan Djilas ocenio je da je Srbija uz poštovanje preporuka Medjunarodnog monetarnog fonda (MMF) postala zemlja u kojoj vlada siromaštvo i poručio da nikada neće podržati odluku vlade da problem deficita rešava smanjenjem penzija i plata.

Djilas je u autorskom tekstu za list Danas u izdanju od ponedeljka 18. februara, napisao da ga zanima kako mere vlade utiču na život gradjana, a ne na deficit budžeta, javni dug i „slične kategorije koje nemaju direktne veze sa životnim standardom ljudi“.

„Kao što ću javno kritikovati svakog, prezivao se on Ruf ili Vučić, koji kaže da je odlično što je prodat PKB i to za deset puta manju cenu od realne“, kazao je on i dodao da je pisao pre četiri meseca šefu delegacije MMF-a u Srbiji Džejms Rufu, ali nije dobio odgovor.

On je upitao Rufa i sve iz Evrope koji hvale vlast u Srbiji za ekonomske uspehe, na koje to uspehe misle.

Djilas je dodao i da je vlast promenila način obračuna broja zaposlenih pre nekoliko godina i tako „fiktivno zaposlila desetine hiljada ljudi“, da su „veliki ekonomski stručnjaci smislili da je do sada BDP pogrešno računat i podigli ga veštački na skoro 2,5 milijardi evra“.

„Realnost je nažalost potpuno drugačija jer se po zvaničnim podacima Ministarstva finansija dug Srbije u periodu 1. januara 2018 do 1. januara 2019. smanjio za samo 200 miliona, odnosno simboličnih 0,9 odsto“, napisao je Djilas.

On je ocenio da predsednik Srbije Aleksandar Vučić svetskim zvaničnicima „daje nešto što otima od Srbije i njenih gradjana i zato ga rado vidjaju i vole“.

„Od Kine je uzeo nekoliko milijardi dolara kredita koje zove investicijama, plus im je dao RTB Bor bez para. Arapima je dao Karadjordjevo, PKB, JAT i veliki deo Beograda, američkom Behtelu gradnju auto-puta bez tendera čija je cena sa 500 porasla na 800 miliona“, ocenio je Djilas.

Prema njegovim rečima Vučić je Turcima dao milione evra subvencija za fabrike tekstila, od Rusije je uzeo kredite za železnicu i polovne MIG-ove koji koštaju 200 miliona dolara.

Djilas je predložio da Srbija zaboravi na pomoć spolja i počne da gleda šta može da učini sama, pa predlaže ulaganje u poljoprivredu, energetiku i obrazovanje, zabranu prodaje državnih resursa – zemlje, vode i rudnog bogatstva.

„Državni kapitalizam ili ekonomski patriotizam mora da bude osnovni model razvoja Srbije. Ne očekujmo pomoć ni od koga i ne uništavajmo sami sebe“, poručio je on.

On je predložio povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru, odustajanjem od izgradnje nacionalnog stadiona, gradnje „Beograda na vodi“ i tako što nećemo dati nikakvu subvenciju nijednoj kompaniji u kojoj je minimalna plata manja od 350 evra.

„Zato su protesti sve masovniji i rasprostranjeniji i neće stati dok se ovaj nakaradni režim ne promeni“, zaključio je Djilas.

(Beta)