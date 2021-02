Djilas: Vreme je da ljudi koji su protiv vlasti prestanu da se dele

Lider Stranke slobode i pravde (SSP), Dragan Djilas, izjavio je danas u Nišu da je „sedam meseci posle lažnih izbora vreme da ljudi koji su protiv ove vlasti prestanu da se dele“.

„Jedina podela u opoziciji može da bude na one koji su protiv vlasti i koji nikada sa ovom vlašću ne bi radili, i na one koji kažu da su opozicija, ali bi sutra brže-bolje potrčali da udju u lokalne organe vlasti kada bih ih SNS pozvao“, rekao Djilas novinarima.

„Sada smo u fazi borbe za izborne uslove: da nam se omogući da nas neko čuje, da se spreči pritisak na ljude koji glasaju da ne bi ostali bez posla, da ih neko ne bi fizički maltretirao, čega na žalost u Srbiji ima u ogromnom broju“, rekao je Djilas i da veruje da će se opozicija izboriti za promenu izbornih uslova.

„Naravno da to neće biti idealni izborni uslovi, jer je to nemoguće dok su ovakvi ljudi na vlasti, ali verujem da ćemo doći do takvih uslova koji će omogućiti da nas ljudi čuju i da se smanji pritisak na birače“, kazao je Djilas.

Ocenio je da je gradjanima u Srbiji „dosta više ove vlasti i onih koji ih predstavljaju“.

„Moramo da pokažemo ljudima da sutra u ovoj zemlji može da bude drugačije, da mi znamo kako to može da bude drugačije, da im pokažemo kako se može odnositi prema ljudima, kako ljudi mogu da imaju veće plate, odakle novac za to, kako da iskoristimo na najbolji mogući način ono što imamo“, izjavio je Djilas.

Po njegovim rečima, SSP neće kritikovati ono što je vlast dobro uradila, ali će ukazivati na „vezu vlasti i mafije jer su postali jedno“.

Ukazivaće i na to, dodao je, da se daju subvencije stranim kompanijama za prljave tehnologije, da neko zadužuje Srbiju u milijardama evra, a da „nikog živog za to ne pita“.

„Teško je govoriti o politici nakon što je preminuo tako veliki čovek kao Djordje Balašević. On je bio čovek koji je povezivao i narode i ljude drugih vera, čovek koji je spajao sve nas koji smo prošli teške istorijske trenutke i ratove. Mislim da će sutra doći vreme da mi pokušamo da spojimo ljude koji su danas podeljeni“, rekao je Djilas.

Konferenciji za medije u Nišu prisustvovali su i zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović, potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić i predstavnici niškog odbora te stranke.

(Beta)

