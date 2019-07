Djilas: Vučićev investicioni plan služi da njemu i saradnicima obezbedi luksuzan život

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Djilas ocenio je danas da novi investicioni ciklus, koji je najavio Aleksandar Vučić, služi isključivo da predsedniku Srbije i saradnicima obezbedi luksuzan život nakon što „postanu politička prošlost“.

„Pompezno najavljuje novi investicioni ciklus koji treba da obezbedi ne samo da budemo zemlja sa najvećim rastom, već sa ubedljivo najvećim rastom u ovom delu Evrope, a predvodi zemlju koja već osmu godinu zaredom ima najmanji rast BDP-a u regionu centralne i istočne Evrope. Konačno, nada se da će investicioni ciklus završiti pred kraj svog mandata, što je verovatno jedino tačno, pošto najavljeni investicioni plan služi isključivo da obezbedi njemu i saradnicima luksuzan život nakon što postane politička prošlost“, naveo je Djilas u saopštenju.

Djilas je naveo da je Vučić jutros gostovao u Jutarnjem dnevniku Radio-televizije Srbije i da je pričao 23 minuta u emisiji koja inače traje 25 minuta.

„Kao najveći domet naše ekonomije najavio je da ćemo za godinu dana imati najveće plate u regionu zapadnog Balkana, a do pre samo nekoliko godina su nam ekonomski konkurenti bili Hrvatska, Madjarska, Rumunija i Bugarska, dok nam je sad cilj da prestignemo BiH, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Albaniju. Hvali se da smo šampion u investicijama, ali ne objašnjava kakve su to investicije koje su dovele do pada industrijske proizvodnje od 1,35 u prvih pet meseci 2019. godine“, dodao je on.

(Beta)