Djilasu odloženo sudjenje zbog pravnih manjkavosti prijave MUP-a

Sudjenje predsedniku Stranke slobode i pravde (SSP) Draganu Djilasu po prijavi MUP-a Srbije za kršenje zabrane kretanja u vreme policijskog časa je odloženo, a Djilas je novinarima ispred suda u Beogradu rekao da ostaje pri stavu da neće platiti kaznu ukoliko je sud propiše.

Predsednik SSP bio je pozvan na sud da se izjasni o prijavi za kršenje zabrane kretanja u vreme policijskog časa tokom vanrednog stanja.

Tada se veći broj ljudi okupio na Vračaru u znak podrške jer je u blizini zgrade gde žive njegova deca sa razglasa puštano „Djilase, lopove“.

„Pretres je odložen iz razloga pravnih manjkavosti prijave koju je MUP Srbije podneo. Sud će zahtevati dodatne beleške koje će nam biti dostavljene, pa će na sledećem ročištu sudjenje biti nastavljeno, a to ročište biće naknadno zakazano“, preneo je N1 izjavu Djilasa ispred suda.

Na pitanje novinara da li ostaje pri tome da neće plaćati nikakvu kaznu i da će otići u zatvor, Djilas je potvrdno odgovorio.

„Kako mogu da platim kaznu za to što sam došao da sprečim da neko emituje to skandiranje i da mi deca plaču zbog toga. Nije to iznos koji ja ne mogu da platim, ali je pitanje principa“, objasnio je predsednik SSP.

(Beta)

