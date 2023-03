Đorđe Miketić: Dogovorom Đilasa i Vučića Beograđani su prevareni

Poslanik i pobednik predizbora stranke Zajedno za gradonačelnika Beograda Đorđe Miketić izjavio je danas da vlast u glavnom gradu ne predstavlja većinu za koju su građani glasali, što je posledica, kako je rekao, dogovora Dragana Đilasa i Aleksandra Vučića.

Miketić je u intervjuu agenciji Beta kazao da je svaki dogovor s predsednikom Srpske napredne stranke (SNS) i Srbije Vučićem, nemoguć.

„Svaki dogovor s Vučićem je nemoguć. Vučić se na sve mora naterati. Mi se snažno protivimo svakom tajnom i vaninstitucionalnom dogovaranju. Posledica ‘dogovora’ Đilasa i Vučića, iz aprila prošle godine, je da većina u beogradskoj skupštini nije većina za koju su glasali građani. Beograđani su prevareni“, ocenio je Miketić.

Po njegovim rečima, aktuelni gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić vodi nelegitimnu upravu koja radi u interesu tajkuna, a ne u interesu građana.

„Ko se danas seća gradonačelnika (Zorana) Radojičića, koji se dobrovoljno pretvorio u hologram. Posudio je svoje ime, prezime i identitet, ljudima za koje niko ne bi glasao, a koji su kroz njega vodili, pljačkali i ruinirali Beograd. Opozicionog kandidata za gradonačelnika moraju birati građani, putem predizbora, a ne tajni dogovori partijskih lidera“, rekao je Miketić. Naglasio je da „nikada više ne smemo da dozvolimo da biramo između onog lošeg i onog lošijeg ili da jednog gospodara menjamo drugim“.

„Vreme je za istinsku promenu političkog sistema: da konačno vratimo moć u ruke građana“, istakao je.

Na pitanje kako ocenjuje učinak aktuelne gradske vlasti u Beogradu na čelu s Šapićem, Miketić je kazao da „Šapić nije gradonačelnik“. „Šapić nije gradonačelnik, on je kradonačelnik, okupatorski namesnik naše lepe prestonice, i doveden je da dovrši brutalni pljačkaški pohod svojih prethodnika, (Siniše) Malog i (Gorana) Vesića. Divno je bilo videti kako je gradski arhitekta (Marko) Stojčić oteran sa Savskog nasipa uz povike: Uaaa, lopove!“, kazao je on.

Miketić smatra da se u Beogradu sprema nova „megalomanska pljačka“.

„Ruši se Beogradski sajam zarad širenja ‘Beograda na vodi’, a sajam se seli na surčinsku livadu pod plaštom novog ‘nacionalnog stadiona’. Bez ikakve studije isplativosti, opredeljuje se više od milijardu evra, samo za infrastrukuru nečega što već postoji. Beograd ima i reprezentativan stadion i fantastičan Sajam. Sve drugo je brutalna pljačka“, kazao je on.

Upitan koje su najveće greške gradskih vlasti u poslednjih desetak godina, Miketić je rekao da je Beograd jedina evropska metropola koja svoje fekalije ispušta pravo u reke.

„U Beogradu cveta divlja gradnja jer i sam gradonačelnik u jednoj živi, glavni grad nema autobusku a ni železničku stanicu, uništen je javni prevoz, a saobraćaj u totalnom kolapsu. Zagađenje vazduha je najveće na svetu, kriminalcima se prodaju simboli Beograda, a domovi zdravlja namerno urušavaju zbog privatizacije javnog zdravstva. Uništavaju se reke, obale, nasipi, nedeljno se sruši bar jedan objekat od kulturno-istorijskog značaja, a zbog nezakonite gradnje na Makišu, Beograđani će ostati bez pijaće vode… Tako izgleda SNS Beograd“, naglasio je Miketić.

Na pitanje može li i pod kojim uslovima doći do promene vlasti u Beogradu, Miketić je kazao da se sprema buntovno, beogradsko proleće.

„Pogledajte divnu pobunu aktivista na Savskom nasipu, građane Krnjače, bare Reva, Stjepana Filipovića i mnoga druga naselja gde su građani odnelu pobedu. Samo udruženi ka istom cilju, nošeni pravdoljubivošću, možemo osloboditi, ali i preurediti Beograd“, rekao je on i pozvao sve građane, aktiviste, komšijske inicijative i pokrete da naprave široki front pobune.

„Uz ovu obaveznu terensku borbu, predlažemo i malu demokratsku revoluciju: predizbore. Pozvaćemo sve proevropske političke partije, pokrete i organizacije da se uključe u proces predizbora, a građane da se sami kandiduju i među sobom izaberu kandidata, i njegov tim, za gradonačelnika udružene opozicije i građana. Tako ćemo doći do kohezivnog efekta svih zdravih snaga i to putem procesa direktne demokratije. Takođe, ovim ćemo mobilisati građane da budu aktivniji, da zajedno sačuvamo kutije i ovaj put osiguramo pobedu“, objasnio je Miketić.

Na pitanje koji bi bili njegovi prioriteti ukoliko bi bio izabran za gradonačelnika, Miketić je kazao da je apsolutni prioritet da se glas građana i reč struke vrati u institucije, tamo gde se odluke i donose.

„Moj tim i moj program je rađen zajedno s vrhunskim stručnjacima poput Dragomira Lukića, Dejana Lekića, pokojnog Dragoljuba Bakića i mnogih drugih eksperata. Napravili smo prioritetan trogodišnji plan u tri tačke, ali vodeći računa da rešenja budu izvodljiva – da postoje finansijska sredstva i opravdanost“, naveo je.

Po njegovim rečima najveći problemi s kojima se susreću Beograđani su kolaps u saobraćaju, divlja gradnja i zagađenje vazduha.

„Neophodno je maksimalno iskoristiti šinske sisteme: BG voz pustiti do Pančeva, Pazove, Mladenovca, Lazarevca, aerodroma i duplirati frekventnost vozova. Tramvajska mreža bi trebalo da se izgradi i na lako pristupna naselja i za godinu dana imaćemo za 22 odsto manje kolapsa u saobraćaju“, rekao je Miketić. Dodao je da bi nova vlast uvela trogodišnji moratorijum na velike građevinske projetke „dok se ne utvrdi svrsishodnost u kontekstu održivosti našeg grada“.

Miketić tvrdi da bi zagađenje vazduha moglo da smanji za 28 odsto u naredne tri godine.

„Preko zelenih fondova i subvencija za firme i građane, možemo doći do smanjenja zagađenja vazduha za 28 odsto u sledeće tri godine, a to znači čuvanje života i zdravlja građana. Imamo plan i za divlje deponije, novi most, pošumljavanje, novu kulturnu politiku i obrazovanje. Dosta je politikanstva i kuknjave, trebaju nam dobra i održiva rešenja – što pre, a to ćemo uraditi zajedno sa građanima“, zaključio je Miketić.

(Beta)

