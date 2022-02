Djordjević: Bojkot izbora najbolje rešenje, nećemo ometati opoziciju koja učestvuje

Predsednik pokreta Oslobodjenje Mladjan Djordjević poručio je danas da je izlazak na izbore greška, jer je bojkot najbolje rešenje, ali taj pokret „neće stajati na putu opozicionim strankama koje žele da se bore protiv režima na izborima“.

„Mi se nećemo pojaviti ni na jednoj izbornoj listi, iako smo dobijali ponude. Verujemo da je u današnjoj politici važno poštovati svoju reč, a mi smo dali reč da na ovakve izbore nećemo izaći. Ishod glasanja se već unapred zna. Mi se ovde borimo protiv mafije na vlasti, a mafija neće pasti na izborima“, rekao je Djordjević u pisanoj izjavi.

Kako je naveo, žao mu je što je opozicija brzo napustila ideju gradjanske neposlušnosti.

Govoreći o predsedničkim kandidatima, istakao je da generala Zdravka Ponoša smatra „poštenim čovekom i iskrenim patriotom“, kao i da je siguran da „nije Vučićev kandidat, što za ostale ne može da kaže“.

On je naveo da se u periodu do izbora taj pokret neće oglašavati o kampanji i unutrašnjim političkim pitanjima, osim „u izvanrednim slučajevima u kojima dodje do masovnih kršenja sloboda i prava gradjana od strane Srpska napredne stranke“.

„Smatramo to odgovornim pristupom, jer ne želimo da opstruišemo opoziciju ni na koji način“, objasnio je Djordjević.

Naveo je da će se pokret u tom periodu baviti situacijom na Kosovu i Metohiji, Crnoj Gori i u Republici Srpskoj.

„Ukazivaćemo na Vučićevu izdaju srpskih nacionalnih interesa – rasprodaju Kosova, podmukli savez sa Milom Djukanovićem da se smeni prosrpska vlada u Podgorici, kao i na pritiske za ukidanje Republike Srpske, u kojima Vučić učestvuje u trojnom paktu sa Gabrijelom Eskobarom (Gabriel Escobar) i Kristijanom Šmitom (Christian Schmidt). Na taj način ćemo dati najbolji doprinos padu režima“, rekao je Djordjević.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.