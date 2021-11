Djordjević (Oslobodjenje): U bliskoj budućnosti sve što je potpisano sa Prištinom biće …

Predsednik pokreta Oslobodjenje Mladjan Djordjević izjavio je danas da će „svi dogovori i dilovi koje je Aleksandar Vučić napravio sa (Hašimom) Tačijem, (Ramušem) Haradinajem i (Aljbinom) Kurtijem, kojima se odriče suvereniteta Srbije i koji nisu u skladu sa Ustavom i Rezolucijom 1244“, poništiti sledeća patriotska vlast.

Djordjević je, povodom jučerašnje izjave Kurtija da Kosovo ne može da prizna Srbiju sve dok je na snazi Ustav iz 2006. godine, rekao da kosovski premijer ne treba da se „raduje unapred“, jer će u bliskoj budućnosti sve što je Priština potpisala sa režimom Aleksandra Vučića „biti poništeno“.

Predsednik Oslobodjenja je u pisanoj izjavi istakao „da svaki budući pregovori moraju biti vraćeni u okvire Ustava i Rezolucije“.

„Eto do čega nas je dovela politika Aleksandra Vučića. Iz Prištine pozivaju da Srbije promeni Ustav da bi oni nas priznali? To su besmislice, ali to je pozicija Srbije danas“, ocenio je Djordjević.

On je, povodom najave izmene zakona o referendumu kojim se više ne zahteva izlaznost od 50 odsto da bi referendum uspeo, rekao i da predsednik Srbije i lider Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić radi na tome da „lažnim i pokradenim referendumom“ promeni Ustav i iz njega izbaci svaki pomen Kosova i Metohije.

„Upravo je izmena zakona o referendumu pokazatelj namera SNS. Na mala vrata će pokušati da proguraju ono što im je zapad naredio, da priznaju Kosovo. Prvi korak je da ga obrišu iz Ustava“, kazao je Djordjević.

On je dodao da je „narod Srbije prozreo ovakve igre i da to neće proći ni Vučiću ni Kurtiju“.

(Beta)

