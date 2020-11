Djordjević (Oslobodjenje): Vučić plaši Srbe novim etničkim čišćenjima da bi se odrekli …

Predsednik pokreta Oslobodjenje Mladjan Djordjević ocenio je danas da poredjenjem situacije na Kosovu i Metohiji sa sukobom u Nagorno Karabahu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić „plaši srpski narod“ da bi mogao doživeti sudbinu Jermena na toj spornoj teritoriji.

Djordjević je u pisanoj izjavi ocenio da Vučiću „ne odgovara zamrznuti konflikt jer je obećao da će isporučiti Kosovo“.

„Vučić nam preti etničkim čišćenjima i obećava nam nove oluje. On radi sve protiv statusa kvo jer je to nalog koji ima i jer je to dogovorio u svojim trgovinama, da pokuša da ubedi, podmiti i zastraši Srbe da se odreknu Kosova“, naveo je lider Oslobodjenja a preneo taj pokret.

Ocenio je da je Vučić „izvukao pogrešne pouke“ iz sukoba Jermenije i Azerbejdžana oko Nagorno Karabaha.

„Nesrećni sukob u Nagorno Karabahu treba Vučiću da bude pokazatelj kako prolaze marionete Zapada koje slepo slušaju naloge i ne poštuju volju svog naroda. Jermenski premijer je nakon koketiranja sa zapadnim silama ostavljen na vetrometini a nakon gubitka značajnog dela teritorije počeli su masovni protesti protiv njega koji još traju. Gradjani su pre dva dana zauzeli parlament u Jerevanu a premijer je naredio hapšenja opozicionih lidera“, naveo je Djordjević.

Optužio je Vučića da je „rešio da zanemari tradicionalne saveznike Srbije, pre svega Rusiju koja je garant Rezolucije (SB UN) 1244 a po kojoj su Kosovo i Metohija medjunarodno priznati kao deo Srbije“.

„Istovremeno, Vučić Briselskim sporazumom, Vašingtonskim sporazumom, mini Šengenom i drugim akcijama malo po malo isporučuje Kosovo i daje mu punu nezavisnost“, dodao je Djordjević.

Predsednik Srbije izjavio je juče da sukob u Nagorno Karabahu govori kako zamrznuti konflikt „kada ga neko odmrzne“, može da bude katastrofalan i da je zato poruka Srbije nastavak dijaloga sa Prištinom.

Vučić je rekao je da je bolje da se kompromis postigne „ranije nego kasnije“ i da „u protivnom može nam se dogodi nekakav sukob“ te da se „moraju izvući pouke iz 1990-ih“ godina.

(Beta)

