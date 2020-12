Djordjević (Oslobodjenje): Vučić predao energetski sistem na Kosovu u ruke Velikoj Albaniji

Predsednik pokreta „Oslobodjenje“ Mladjan Djordjević ocenio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „predao čitav energetski sistem na Kosovu i Metohiji u ruke Velikoj Albaniji“, što predstavnici Prištine mogu u budućnosti koristiti za vršenje pritiska na Srbe sa severa Kosova.

On je u autorskom tekstu za rusku novinsku agenciju Regnum naveo da to znači da struja do srpskih domaćinstava „više ne dolazi iz centralne Srbije, već dalekovodima iz Albanije“, pošto je KOSTT deo jedinstvenog albansko-kosovskog energetskog bloka, saopštio je danas taj pokret.

„Ne radi se ovde samo o predaji imovine vredne milijarde dolara u koju je Srbija decenijama ulagala, već o omogućavanju da Albanci koriste snabdevanje električnom energijom kao sredstvo pritiska na lokalne Srbe, kroz naplatu i isključenja struje“, rekao je Djordjević.

On je ocenio da se mnoge evropske zemlje, koje je okarakterisao kao „sponzore kosovske nezavisnosti“ „raduju ovakvom činu“ jer u njemu vide ekonomsku korist, a da su političari u Prištini i Tirani prethodnih dana „otvoreno slavili sticanje energetske nezavisnosti“.

Predsednik „Oslobodjenja“ smatra da odgovorni funkcioneri Srbije ćute o toj temi, da se od domaće javnosti „kriju informacije o novoj izdaji“, kao i da se „nastavlja sramna trgovina Kosovom i Metohijom i kosovskim Srbima“.

„Vučić i njegov režim su u ovoj trgovini dali sve, a nisu dobili ništa za Srbiju. Dobili su jedino povlastice za sebe, da kradu i ugnjetavaju političke protivnike. Ovaj potez je još jedna cigla u kuli izdaje koju Vučić zida još od 2012. godine i za nju će, onog trenutka kada Srbija ponovo bude slobodna, morati da odgovara“, naveo je Djordjević.

(Beta)

