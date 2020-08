Djukanović: Anticrnogorska koalicija sastavljena u Beogradu

Crnogorski predsednik i predsednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Djukanović izjavio je da je opoziciona anticrnogorska koalicija sastavljena u Beogradu i da je jasno da ne žele dobro Crnoj Gori.

„To valjda ne treba dokazivati… To se konačno i ne skriva. To ne skrivaju ni oni, to ne skriva ni Beograd, koji se trudi da im na sve moguće načine pomogne“, rekao je on tokom predizbornog skupa u Rožajama, saopšteno je iz DPS-a.

Obrazlažući svoj stav, on je kazao da sa visokih adresa u Beogradu daju instrukcije onim Crnogorcima na koje mogu da utiču, da dodju u Crnu Goru i da idu da lobiraju za nestanak države Crne Gore kod svojih plemenika, rodjaka i prijatelja?!

„Pogledajmo kakav se medijski i politički rat vodi protiv Crne Gore… Pogledajmo ove karikaturalne auto-litije kojima se pokušava prenijeti taj anticrnogorski naboj na što više gradjana unutar Crne Gore“, rekao je Djukanović.

On je dodao da DPS neće dozvoliti mračnoj ideologiji srednjeg veka da se nudi kao svetionik za budućnost crnogorskom društvu.

Djukanović je rekao da je njihova aktuelna ponuda da se Crna Gora odrekne sebe i svoje evropske budućnosti i stane pod kišobran Beograda i Moskve. Ovoga puta, kako je istakao, obogatili su je idejom da Srpska pravoslavna crkva (SPC) upravlja Crnom Gorom.

(Beta)

