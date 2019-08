Djukanović (FPN): SAD pokazale koliki im je interes za sporazum Beograd-Priština

Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Dragan Djukanović izjavio je danas da su SAD još jednom naglasile koliki im je interes da dodje do sporazuma Beograda i Prištine.

Djukanović je u izjavi agenciji Beta rekao da se interes SAD o postizanju tog sporazuma vidi i u saopštenju „Stejt department“ o sinoćnom sastanku državnog sekretara Majka Pompea i predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Njujorku.

U tom saopštenju se navodi da Pompeo ohrabruje Srbiju da se fokusira na strateški cilj: članstvo u EU i da obnovi dijalog sa Kosovom.

Djukanović je naveo da su SAD proces nastavka dijaloga još krajem prošle godine „proglasile svojim strateškim ciljem na Zapadnom Balkanu“.

Za nastavak dijaloga, rekao je on, sasvim je sigurno da se mora sačekati da prodju izbori na Kosovu i formira se nova vlada koja eventualno može suspendovati ili ukinuti takse na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

On smatra da će to biti dva do tri meseca posle izbora koji se na Kosovu održavaju na jesen.

(Beta)