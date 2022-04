Djukanović: Ne koristim politički uticaj u sudjenjima

Advokat Vladimir Djukanović izjavio je danas da on nije ništa loše rekao o ministru Nebojši Stefanoviću, već da ga u svojim izjavama optužuju njegovovi bivši saradnici.

Djukanović je na televiziji Pink rekao da ne koristi svoj politički uticaj u sudskim procesima u kojima učestvuje kao advokat, i da i on „ima pravo da radi i živi“ i da treba „pitati Dijanu Hrkalović zašto je baš njega htela za advokata“.

Ponovio je da je predsednik skupštinskog Odbora za pravosudje po Ustavu član Visokog saveta sudstva, da je to sada promenjeno, i poručio da bez obzira na to „u novom sazivu nipošto ne želi da ostane na čelu tog odbora jer mu je to donelo samo štetu“.

Djukanović je više puta ponovio da ne komentariše tudje slučajeve, i da ako smatraju da je problematično, novinari ne treba da pozivaju advokate u emisije.

Govoreći o Stefanoviću, Djukanović je rekao da je predložio sudu da ga pozove kao svedoka i da se on u tom slučaju „mora odazvati pozivu ako ga sud pozove“.

Dodao je da je „čudno“ što su svi Stefanovićevi saradnici koje je sam birao, sada na optuženičkim klupama, a on od njih „pere ruke“.

Naveo je da nije eksplicitno rekao da Stefanovića treba optužiti, već da „ako se prati logika“ nije normalno da su saradnici optuženi, a Stefanović nije ni svedok.

(Beta)

