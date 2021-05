Djukanović (SNS): Nebojša Stefanović podneo ostavku na mesto predsednika beogradskih naprednjaka

Narodni poslanik i član predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Djukanović izjavio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dobio ostavku ministra odbrane Nebojše Stefanovića na mesto predsednika beogradskog odbora te stranke.

On je uoči Glavnog odbora najveće stranke rekao da će se videti ko će biti predsednik Gradskog odbora SNS u Beogradu.

„(Vučić) upravo čita njegovu ostavku… Kod nas je demokratija na delu, svako može da kaže svoje mišljenje“, naveo je Djukanović.

Djukanović je kazao da nije siguran da Stefanovićeva ostavka neće biti uvažena na predstojećoj sednici Glavnog odbora, a da je najveći razlog zbog kog je javno prvi zatražio ostavku ministra odbrane „prisluškivanje predsednika“.

„(Tada) upravljate važnim sistemom, Ministarstvom unutrašnjih poslova, iz kog se prisluškivao predsednik, a ti si ujedno i koordinator službi bezbednosti. Jel’ vi stvarno mislite da smo toliki kreteni? To prosto ne može da se dogodi. Šta mi drugi da pomislimo? A da ne govorim o mnoštvu drugih tema koje ne želim da spominjem“, rekao je Djukanović.

On je rekao da kao jedan od prvih 50 osnivača stranke, SNS doživljava „kao svoju porodicu“, a da je u jednom trenutku počeo da nastaje „paralelni sistem“ koji je radio mimo vladajuće partije i države, da su na taj način dolazili na pozicije i uvećavali svoj kapital, a da je „očigledno“ da su pojedine partijske kolege „pripremali atentat na predsednika Vučića“.

„Nemam nikakvu dilemu da su učestvovali u tome i pripremali (atentat). Pre par dana je potvrdjeno da je kriminalna grupa (Veljka Belivuka) imala mašinu za mlevenje mesa i da su sekli ljude. Ministar Vulin kaže da je neko od oružja zaplenjenog od njih iz magacina MUP-a… Ja sam u jednom trenutku pomislio da država nema snage da se obračuna sa kriminalom“, rekao je Djukanović.

Djukanović je rekao da će kriminalna grupa verovatno pokušati da se konsoliduje, da je finansijski ojačala i novcem dobijala pristup tužilaštvu, a da mu najviše smeta „što je logistička podrška stizala od ljudi iz SNS“.

„Optuženi su predsednik i njegov brat da su (umešani) u gajenje marihuane na imanju kod Gakova, ljudi koji nemaju nikakve veze s tim, ali se to stalno spominjalo. A onda saznate da su tu isto neki naši ljudi umešani u to. I vi ćutite na to, ne kažete da je možda neko od mojih tu kupio, nego dopuštate da se vodi kampanja protiv predsednika. To je skandal“, aludirajući na ministarku državne uprave i lokalne samouprave Mariju Obradović.

Djukanović je rekao da mu se „posebno gade“ ljudi „koji nisu izlazili iz zadnjice Nebojše Stefanovića“, a da uspesi sadašnje vlasti degradiraju afere koje su plasirane i iz SNS-a.

„Oni koji su ga prodali za tepsiju ribe, njih kad vidim prevrne mi se želudac… Ja nisam ni tužilac ni sudija, ja nemam šta da očekujem, ako si učinio krivično delo idi u zatvor… (Ako je umešan u prisluškivanje) to može da se podvede pod mnogo štošta, iz kog razloga prisluškuješ 26 ljudi, po kom osnovu, zašto taj neko nije obavešten da mu je ukinuto prisluškivanje, a da si kao koordinator službi morao da upozoriš predsednika da je razgovarao sa (bezbednosno interesantnim osobama)“, rekao je Djukanović.

(Beta)

